Mis en prison, on en sait un peu plus sur ce qui est reproché à Billy

Le tiktokeur béninois Arsène Kplédo, connu sous le pseudonyme Billy au sein du duo « Molly et Billy », a été placé en détention provisoire mercredi 18 mars 2026 après sa présentation devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et est actuellement détenu à la prison civile de Cotonou, a indiqué son avocat Me Hugo Koukpolou. L’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits qui comprennent une accusation d’escroquerie via Internet et des investigations liées à un message publié le 5 décembre dans un contexte de tentative de coup d’État déjouée.

Selon Me Koukpolou, son client a été appréhendé « la semaine passée » à l’issue d’enquêtes comportant deux volets distincts : l’un portant sur la teneur d’un message diffusé début décembre et l’autre visant des soupçons de cybercriminalité. Ces investigations, a précisé l’avocat, ont conduit à la transmission du dossier au procureur spécial de la CRIET, qui a examiné les éléments et procédé à une orientation provisoire des poursuites.

Interrogé sur le contenu incriminé, Me Koukpolou a expliqué que le message du 5 décembre était examiné dans le cadre d’un contexte sensible lié à la tentative de putsch, le texte ayant, selon l’analyse des enquêteurs, « décrédibilisé » certains acteurs impliqués dans cette affaire. Parallèlement, les vérifications techniques en matière numérique ont motivé la qualification de cybercriminalité et enrichi le dossier présenté au parquet spécial.

Une détention provisoire en attente de la tenue de l’audience

L’avocat a détaillé la suite procédurale : après l’orientation prise par le procureur spécial, une mise en accusation pour escroquerie via Internet a été retenue à titre provisoire et le mandat de dépôt a été prononcé, entraînant l’incarcération à la maison d’arrêt de Cotonou. Me Koukpolou a décrit ce placement en détention comme la suite normale de la procédure pénale en l’état des investigations.

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La défense a indiqué qu’elle entendra contester la qualification retenue et faire valoir ses moyens lors de l’audience. Me Koukpolou a souligné que l’appréciation finale des faits relèvera de l’audience publique où seront mis en débat les éléments réunis par les enquêteurs et l’analyse du parquet spécial.

Sur l’état d’esprit du mis en cause, l’avocat a confié que Billy se montre « déterminé » et prêt à se défendre devant la juridiction. En attendant la comparution, il demeure détenu à la prison civile de Cotonou et la procédure suit son cours avec la convocation fixée au calendrier judiciaire.

La première audience de l’affaire est prévue pour le 23 avril 2026.