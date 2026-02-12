Miroslav Klose prolonge son contrat avec le FC Nuremberg

Jeudi, le club du FC Nuremberg, évoluant en deuxième division allemande, a annoncé la prolongation du contrat de son entraîneur Miroslav Klose. La direction a choisi de miser sur la continuité pour assurer une certaine stabilité sur le banc lors des prochaines saisons.

Arrivé à la tête de l’équipe en 2024, l’ancien attaquant international a mené le club à la 10e place du championnat avec, sur la saison écoulée, un bilan de 14 victoires, 6 matches nuls et 14 défaites. Après 21 journées, l’équipe totalise 26 points et occupe la même dixième position au classement.

Le directeur sportif, Joti Chatzialexiou, a insisté sur la confiance réciproque qui lie le club et l’entraîneur. Selon lui, leur longue connaissance mutuelle a facilité des échanges approfondis sur les axes à privilégier pour l’avenir du FC Nuremberg, et ils se sont attachés à identifier des solutions constructives dans l’intérêt du club.

Chatzialexiou a également salué l’engagement de Klose depuis son arrivée : l’entraîneur se serait fortement impliqué dans la vie du club et de la région, gagnant le respect des joueurs, des dirigeants et des supporters.

De son côté, Miroslav Klose a déclaré être satisfait des discussions menées avec la direction. Il a évoqué un dialogue franc et constructif pour traiter les questions internes et a souligné la volonté commune, avec le directeur sportif, de faire évoluer l’institution et d’en améliorer les performances.