Miou-Miou balance sur Gérard Depardieu 52 ans après Les Valseuses

Miou-Miou s’est imposée comme une figure majeure du cinéma français grâce à un rôle phare au milieu des seventies dans Les Valseuses, road movie devenu culte mais aujourd’hui sujet à de vives critiques pour ses scènes à tonalité sexuelle, dont un acte impliquant une mineure et une séquence qualifiée d’agression. À 52 ans de la sortie, l’actrice revient sur ce succès et sur la manière dont le film, tout en l’ayant révélée, est perçu à l’aune des débats contemporains, notamment en raison des accusations visant son ancien partenaire à l’écran, Gérard Depardieu .

Miou-Miou s’est imposée comme une figure majeure du cinéma français grâce à un rôle phare au milieu des seventies dans Les Valseuses, road movie devenu culte mais aujourd’hui sujet à de vives critiques pour ses scènes à tonalité sexuelle, dont un acte impliquant une mineure et une séquence qualifiée d’agression. À 52 ans de la sortie, l’actrice revient sur ce succès et sur la manière dont le film, tout en l’ayant révélée, est perçu à l’aune des débats contemporains, notamment en raison des accusations visant son ancien partenaire à l’écran, Gérard Depardieu.

Avant le cinéma, Miou-Miou — née Sylvette Herry — fait ses armes au sein du collectif du Café de la Gare, fondé à la fin des années 1960 par Romain Bouteille. Ce lieu de spectacle vivant a réuni une génération d’artistes qui allaient marquer le paysage culturel français : on y retrouve notamment Coluche, dont Miou-Miou fut la compagne et qui lui aurait donné son pseudonyme, ainsi que des comédiens comme Henri Guybet et Patrick Dewaere.

Déjà apparue dans un petit rôle de la comédie Rabbi Jacob, Miou-Miou connaît son véritable décollage à 24 ans avec Les Valseuses, signé Bertrand Blier. Elle y incarne une ingénue en quête d’émancipation sexuelle, souvent présente à l’image et largement remarquée aux côtés de Patrick Dewaere — dont elle fut la compagne un temps — et de Gérard Depardieu, dont la notoriété a également explosé grâce au film.

Publicité

Retour sur le film, la carrière et les polémiques autour de Gérard Depardieu

Si Les Valseuses a durablement marqué l’histoire du cinéma pour son ton subversif et son traitement frontal de la sexualité, le film s’inscrit désormais dans un contexte de réévaluation. Gérard Depardieu, qui partageait l’affiche, fait face depuis plusieurs années à des accusations de violences sexuelles. Parmi les plaignantes citées dans les médias figurent Charlotte Arnould, qui a dénoncé un viol en 2018, et d’autres femmes dont les témoignages ont été rassemblés dans une enquête de Médiapart rendue publique cinq ans après cette première plainte.

Plusieurs procédures ont été engagées par des victimes présumées : le nom de Ruth Baza, journaliste, et celui de l’actrice Hélène Darras figurent parmi celles qui ont porté plainte. Par ailleurs, Le Monde rapporte qu’une condamnation à dix-huit mois de prison avec sursis a été prononcée à l’encontre de Depardieu pour des faits d’agression sexuelle sur deux femmes survenus sur le tournage du film Les Volets verts, décision médiatisée en 2021.

Interrogée en février 2026 par Laurent Delahousse dans l’émission 20h30 le dimanche sur France 2, Miou-Miou a évoqué la réception actuelle du film et son propre rapport au personnage qu’elle interprétait. Surprise par la question du présentateur sur une éventuelle hantise liée à son rôle, elle a répondu qu’il n’en était rien et a ajouté : « Je crois que, après, tout le monde, il fallait absolument que les filles montrent leurs seins. »