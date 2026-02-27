Miou-Miou (76 ans) bouleversée après le décès de Jean Teulé dans ses bras

Miou-Miou , de son vrai nom Sylvette Herry, figure emblématique du cinéma français, a traversé une épreuve personnelle majeure : son compagnon, l’écrivain Jean Teulé , est décédé le 18 octobre 2022 dans des circonstances tragiques et bouleversantes, alors qu’il se trouvait dans les bras de l’actrice. Ce décès, imputé à un arrêt cardiaque consécutif à une intoxication alimentaire contractée quelques jours plus tôt, a profondément marqué la comédienne de 76 ans, révélée au grand public par Les Valseuses et récompensée d’un César de la meilleure actrice en 1980 pour La Dérobade.

Miou-Miou, de son vrai nom Sylvette Herry, figure emblématique du cinéma français, a traversé une épreuve personnelle majeure : son compagnon, l’écrivain Jean Teulé, est décédé le 18 octobre 2022 dans des circonstances tragiques et bouleversantes, alors qu’il se trouvait dans les bras de l’actrice. Ce décès, imputé à un arrêt cardiaque consécutif à une intoxication alimentaire contractée quelques jours plus tôt, a profondément marqué la comédienne de 76 ans, révélée au grand public par Les Valseuses et récompensée d’un César de la meilleure actrice en 1980 pour La Dérobade.

Née le 22 février 1950 à Paris, Miou-Miou s’est imposée par la finesse de son jeu et une carrière riche en rôles forts. Sa relation avec Jean Teulé, auteur notamment connu pour Le Magasin des suicides, a longtemps été tenue à l’écart des feux des projecteurs. Les deux artistes ont partagé plusieurs décennies de vie commune sans officialiser leur union par le mariage, privilégiant une vie privée préservée.

La rencontre entre Miou-Miou et Jean Teulé remonte à la fin des années 1990 et s’est faite par l’entremise d’un ami commun, le critique culinaire et animateur Jean‑Pierre Coffe. Selon les témoignages, Coffe a senti un potentiel entre eux et a joué un rôle d’entremetteur. Teulé, qui avait entretenu une admiration de jeunesse pour l’actrice, ne l’aurait pas immédiatement reconnue, mais la relation s’est installée rapidement et durablement. Les deux partenaires ont partagé un quotidien oscillant entre un appartement parisien et une maison près de Saint‑Malo.

Les circonstances du décès et les réactions proches

Le décès de Jean Teulé, âgé de 69 ans, a été rapporté comme survenu pendant la nuit du lundi 17 au mardi 18 octobre 2022. D’après les informations parues dans la presse, notamment Paris Match, Teulé a été victime d’un arrêt cardiaque lié à une intoxication alimentaire contractée quelques jours auparavant. Philippe Geluck, ami du couple, a témoigné que l’écrivain est décédé « dans les bras de Miou‑Miou » au cours de cette nuit.

La comédienne a eu le temps d’appeler les secours avant le décès, selon les mêmes sources. Un proche a confié à la presse que « Miou est totalement bouleversée », soulignant l’ampleur de l’épreuve pour l’actrice. Le soutien familial s’est manifesté notamment par la présence de ses deux filles, Angèle et Jeanne, qui l’ont accompagnée durant cette période de deuil.

Jean Teulé, auteur de romans et de bandes dessinées, est resté aux yeux du public et de son entourage un compagnon important pour Miou‑Miou, tant sur le plan affectif que dans les échanges artistiques et intellectuels qui ont marqué leur vie commune.