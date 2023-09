Minusma: retour au pays du dernier bataillon togolais après 7 ans de mission

- Publicité-

Après une mission de sept ans au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), le dernier bataillon de l’unité togolaise de la Police des Nations unies a récemment quitté le Mali pour rejoindre le Togo. Cette nouvelle a été confirmée par la mission via un message posté sur ses réseaux sociaux.

La fin de la mission du contingent togolais a été marquée par la rétrocession du camp de Ménaka, où ils étaient basés, conformément à la Résolution 2690, qui a mis fin au mandat de la Minusma et a demandé son retrait ordonné et en toute sécurité avant le 31 décembre 2023.

Au cours de ces sept années de déploiement, les 140 hommes et femmes engagés ont effectué des patrouilles à haut risque, assuré la protection des populations civiles et maintenu l’ordre public. Ils ont également été chargés de la sécurisation des installations des Nations Unies. Tout au long de leur mission, les différents contingents togolais se sont distingués par leur professionnalisme, remplissant leur mission de protéger les populations civiles contre les violations des droits de l’homme et autres formes d’insécurité.

Le commandement de la Minusma a souligné le travail exemplaire des unités de police togolaises qui se sont relayées à Ménaka au cours de ces sept années. Leur engagement inlassable dans la protection des civils a été remarqué et salué.

Le retour de ce bataillon marque la fin d’une étape importante pour le Togo dans sa contribution aux efforts de stabilisation du Mali au sein de la mission de l’ONU. Les nations unies expriment leur gratitude envers chaque membre du contingent togolais pour leur dévouement et leur sacrifice pendant ces années de service.

L’expérience acquise par le contingent togolais au Mali sera certainement précieuse pour le renforcement des forces de sécurité intérieure au Togo. Le pays pourra bénéficier de cette expertise dans ses propres efforts de maintien de la paix et de la sécurité.