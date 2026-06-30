Mimie Mathy ne marche plus mais veut continuer Joséphine, ange gardien

À 68 ans, Mimie Mathy, célèbre comédienne française connue notamment pour son rôle emblématique dans la série Joséphine, ange gardien, a dévoilé les difficultés grandissantes liées à sa mobilité réduite. Dans une interview accordée au magazine belge Ciné-Télé-Revue, elle s’est montrée très ouverte sur son état de santé, qui complique désormais ses déplacements au quotidien. Malgré ce nouveau tournant dans sa vie, l’actrice réaffirme sa détermination à poursuivre sa carrière artistique, en particulier dans le rôle qui l’a rendue célèbre depuis près de trois décennies.

Mimie Mathy, qui a toujours affronté avec courage les défis liés à sa taille, est désormais confrontée à une limitation majeure de sa mobilité. Elle évoque une aggravation significative de ses difficultés à marcher, au point qu’elle ne peut plus se déplacer normalement. Cette évolution est un bouleversement personnel, car elle implique un changement radical dans son autonomie. L’actrice confie que ce n’est jamais simple à accepter, d’autant plus que cette situation vient s’ajouter aux différences qu’elle a assumées tout au long de sa vie.

Ce changement physique n’entame cependant pas son envie de continuer à travailler sur la série qui fait sa renommée. Mimie Mathy prône une approche pleine d’humour et d’adaptabilité afin d’intégrer ces nouvelles contraintes dans l’écriture des épisodes à venir. La comédienne souligne l’importance du soutien de ses proches dans cette période délicate. Son mari Benoist Gérard, qu’elle partage depuis plus de vingt ans, ainsi que sa famille et ses amis, lui offrent un entourage précieux pour faire face à ces défis.

Une mobilité de plus en plus réduite qui impacte son quotidien

Mimie Mathy avait déjà fait sensation en apparaissant en fauteuil roulant lors du concert des Enfoirés en 2025, un événement qui laissa supposer une dégradation de son état. Elle confirme aujourd’hui que ses déplacements sont très limités par une configuration physique particulière. « Je ne marche plus. Enfin… j’ai beaucoup de difficulté à marcher, mais ça, c’est lié à ma configuration », explique-t-elle avec franchise.

Cette réalité est difficile à vivre pour l’actrice, habituée à son indépendance. Elle exprime la complexité d’accepter cette modification profonde de son corps et de son mode de vie, évoquant une « différence mécanique » qui vient s’ajouter à son handicap d’origine. Cette nouvelle étape nécessite une adaptation au quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel.

Face à cette situation, Mimie Mathy souligne l’importance du soutien inébranlable de son entourage. Son mari, Benoist Gérard, avec qui elle vit depuis plus de vingt ans, joue un rôle central dans son accompagnement. « J’ai la chance de vivre, de respirer, d’avoir un mari merveilleux, des enfants, des petits-enfants et un entourage extraordinaire », confie-t-elle. Cet appui familial et amical est un pilier pour continuer à faire face aux défis liés à sa mobilité réduite.

Dans ce contexte, Mimie Mathy affiche une volonté intacte de poursuivre sa carrière artistique. Elle assure que la série Joséphine, ange gardien s’adaptera à ses contraintes physiques avec créativité et humour, un aspect important pour elle. Le personnage de Joséphine, doté de pouvoirs exceptionnels, facilite cette adaptation : « L’avantage de Joséphine, c’est qu’elle se déplace en claquant des doigts », plaisante-t-elle.

Le réalisateur Christophe Barraud, en charge de la série, envisage déjà des situations originales et cocasses afin d’intégrer ces nouvelles réalités dans les prochains épisodes. Le dernier épisode inédit a été diffusé en décembre sur TF1. Par ailleurs, un nouvel épisode est programmé pour le 6 juillet sur la chaîne belge RTBF, tandis que deux autres volets ont déjà été tournés, témoignant de la continuité du projet malgré les défis rencontrés par l’actrice.