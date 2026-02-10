Mikel Arteta désigne le meilleur entraîneur de football de l’histoire

Mikel Arteta n’a pas hésité à tresser des lauriers à Pep Guardiola. L’entraîneur d’Arsenal a désigné son ancien mentor, aujourd’hui à la tête de Manchester City, comme le plus grand entraîneur de l’histoire du football. Ancien adjoint de Guardiola chez les Citizens, Arteta est longuement revenu sur l’influence déterminante qu’a exercée le technicien catalan sur sa carrière. « J’ai appris de Pep dès l’âge de 15 ans, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Barcelone », a-t-il confié dans un entretien accordé à TNT Sports.

« J’ai ensuite eu le privilège de travailler à ses côtés et de partager avec lui tant de moments incroyables. C’était un véritable maître. À mes yeux, c’est le meilleur entraîneur de l’histoire », a poursuivi le manager des Gunners. Arteta a également souligné l’impact durable de Guardiola sur le football moderne. « Il a révolutionné le jeu et la manière dont il est perçu. Avoir contribué, même modestement, à cette évolution a été une expérience extraordinaire. Je lui en serai toujours reconnaissant », a-t-il conclu. Un hommage appuyé qui illustre le lien fort entre les deux hommes et l’héritage laissé par Guardiola sur toute une génération d’entraîneurs.



