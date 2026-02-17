Mike Tyson et Floyd Mayweather : duel historique prévu au RD Congo

La tenue d’un match d’exhibition opposant Mike Tyson à Floyd Mayweather Jr. a été annoncée.

Mike Coppinger, journaliste pour The Ring, rapporte que les deux anciens champions envisageraient, de manière « provisoire », de s’affronter le 25 avril en République démocratique du Congo, le même pays qui avait accueilli le duel Muhammad Ali–George Foreman surnommé « Rumble in the Jungle ».

En septembre, Tyson avait publié sur ses réseaux sociaux qu’il avait signé pour un combat d’exhibition face à Mayweather Jr., une rencontre organisée par CSI Sports/Fight Sports. En février, il a de nouveau assuré que le combat aurait lieu, précisant qu’il ne laisserait pas passer l’occasion après avoir été défié alors qu’il réglait ses affaires.

Parcours et confirmations

Tyson a disputé son dernier combat professionnel en novembre 2024, battu aux points par Jake Paul sur une décision unanime dans une rencontre officiellement sanctionnée.

Mayweather Jr. n’a pas combattu en professionnel depuis sa victoire contre Conor McGregor en 2017, mais il a enchaîné plusieurs exhibitions, la plus récente étant sa revanche contre John Gotti III en août 2024.

Le vice-premier ministre congolais Mobutu Nzanga Ngbangawe a confirmé la date et le lieu sur les réseaux sociaux, indiquant sur X (Twitter) qu’il se félicitait de l’annonce relayée par Mike Coppinger et présentant l’affrontement comme un hommage à l’héritage du « Rumble in the Jungle » cinquante-deux ans plus tard.