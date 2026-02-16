Mike Tyson confirme un combat potentiel avec Floyd Mayweather

Les rumeurs d’un affrontement sous forme d’exhibition entre Mike Tyson et Floyd Mayweather perdurent. Malgré des embûches juridiques, l’annonce de nouveaux adversaires pour l’un ou l’autre et plusieurs mois de silence, Tyson affirme que le projet n’est pas enterré.

Le vétéran a récemment abordé publiquement le sujet en déclarant qu’il attend toujours que le combat ait lieu. Ses commentaires interviennent alors que l’incertitude augmente depuis le départ de Mayweather du ring pour préparer un autre match d’exhibition en Europe.

L’idée d’un duel réunissant deux icônes issues de catégories de poids et d’époques différentes a de nouveau suscité l’intérêt des supporters.

Les éléments qui compliquent l’organisation du duel

Mayweather a engagé une action en justice réclamant 340 millions de dollars pour des gains prétendument impayés liés à des combats antérieurs. Par ailleurs, il n’a pas disputé de rencontre depuis son exhibition contre John Gotti III en août 2024.

Le calendrier a été brouillé par l’annonce du kickboxeur Mike Zambidis, qui a déclaré qu’il affronterait Mayweather en Grèce, alimentant les doutes sur la disponibilité de Mayweather et sur l’état des négociations avec Tyson.

Tyson affirme que l’initiative vient de Mayweather et qu’il n’a pas l’intention de se retirer.

Du côté des promoteurs, le projet conserve un fort potentiel commercial, susceptible d’engendrer un important intérêt en pay-per-view : l’opposition entre la puissance destructrice d’un poids lourd et le style défensif d’un technicien attirerait une audience mondiale.

Tyson, âgé de 59 ans, assure avoir nettement amélioré sa condition physique et dit avoir perdu une taille de vêtements grâce à son entraînement.

Conor McGregor, qui a récemment passé du temps avec Tyson, estime que l’ancien champion est prêt. Certains spectateurs envisagent l’affiche comme un spectacle de divertissement plutôt que comme une confrontation sportive pure, tandis que des sceptiques questionnent la capacité de deux combattants proches des 60 et 50 ans à produire un combat de qualité. D’autres mettent en avant leur expérience et leur intelligence de ring comme gages d’un affrontement captivant, quel que soit le tempo.

Sportivement, l’opposition opposerait la force et l’agressivité de Tyson à la défense et au jeu d’esquive de Mayweather, un contraste de styles qui intrigue depuis longtemps.

Aucune signature de contrat n’a été annoncée à ce jour et les engagements futurs de Mayweather demeurent flous. Les récentes déclarations de Tyson laissent toutefois entendre que des discussions pourraient se poursuivre en privé.

Si le combat se tient, il s’inscrirait dans la tendance actuelle des exhibitions à succès, combinant nostalgie, spectacle et portée commerciale internationale, et témoignera une fois de plus du retour fréquent des grandes figures de la boxe sur le devant de la scène.