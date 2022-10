Mike Itkis: le politicien américain publie sa sextape en pleine campagne électorale

Candidat au Congrès de New York, Mike Itkis a publié sur le site pour adultes PornHub, une sextape qu’il a tournée avec une star du porno. L’homme de 53 ans, célibataire et sans enfants, a déclaré avoir publié la vidéo pour promouvoir son programme « sex positif », y compris la légalisation de la prostitution.

L’un des principaux enjeux de la campagne d’Itkis est la dépénalisation du travail du sexe, donc pour le promouvoir, il a filmé une sextape et l’a postée sur le site de sexe PornHub sur son propre compte. La vidéo, qui dure environ 13 minutes, montre au début la star de film pour adulte, Sage, précisant qu’elle consent à la scène et qu’elle n’est « pas sous l’influence de drogues ou d’alcool ».

Le candidat indépendant au Congrès de New York a filmé la vidéo porno en 2021 et l’a publié sur PornHub cet été sur son propre compte dans le but d’entamer un dialogue social sur des questions importantes telles que la légalisation du travail du sexe, qui est l’une des actions phares prévues dans son projet de société.

Itkis a déclaré à City & State qu’il avait réalisé la vidéo dans le but de susciter le débat au sein de l’opinion publique. « Si je voulais juste en parler, cela ne démontrerait pas mon engagement envers le problème. Et le fait que je l’ai fait a été une énorme expérience d’apprentissage, et cela a en fait influencé les éléments sur ma plate-forme. », a-t-il indiqué.

En plus de « promouvoir la positivité sexuelle », l’homme politique de 53 ans concentre sa campagne sur des sujets tels que la protection des droits sexuels, la fin de l’ingérence de l’État dans le mariage et la légalisation de l’avortement. Selon Itkis, les hommes ne devraient pas être contraints de payer une pension alimentaire pour leurs enfants biologiques sans accord préalable.

Itkis a également révélé que c’était la première fois qu’il faisait l’amour devant une caméra, qu’il ne se considère pas comme un exhibitionniste, en fait, il est très introverti.