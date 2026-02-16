Miguel Gamondi prolonge son aventure à la tête de la sélection tanzanienne de football

Miguel Gamondi a officiellement été engagé pour deux saisons à la tête de la sélection tanzanienne. L’entraîneur argentin, qui assurait jusqu’ici la fonction à titre intérimaire, a parapher un contrat qui le maintient aux commandes des Taifa Stars.

La signature a eu lieu en présence du président de la Fédération tanzanienne de football, Wallace Karia, et scelle ainsi la transition entre l’intérim et une nomination durable. Sous la direction de Gamondi, la Tanzanie a atteint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale de la CAN 2025, performance réalisée alors qu’il n’était pas encore confirmé comme coach permanent.

Paul Makonda, ministre en charge de l’Information, des Arts, de la Culture et des Sports, a expliqué que cette décision répond à une ambition nationale claire : préparer au mieux l’équipe en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. La Tanzanie est désignée pour accueillir la compétition, et le gouvernement entend capitaliser sur l’élan récent pour viser les plus hautes marches du tournoi.

Le contrat de deux ans ouvre une période de préparation stratégique pour la sélection. Les prochaines échéances serviront à consolider les acquis obtenus lors de la CAN 2025, à approfondir la cohésion de l’effectif et à peaufiner les orientations tactiques autour du staff technique désormais confirmé.

Pour la fédération et les autorités sportives, la nomination de Gamondi représente autant une récompense pour les résultats récents qu’un pari sur la construction d’un projet à moyen terme, avec l’objectif affiché d’arriver en force à l’édition continentale organisée sur le sol tanzanien.