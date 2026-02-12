Michelle Obama conseille aux femmes de ne pas emménager trop tôt avec leur compagnon

L’ancienne première dame Michelle Obama a recommandé aux femmes de ne pas emménager précipitamment avec un partenaire en début de relation.

L’ancienne première dame Michelle Obama a recommandé aux femmes de ne pas emménager précipitamment avec un partenaire en début de relation.

Ce conseil a été délivré lors de son podcast IMO (In My Opinion), animé avec son frère Craig Robinson. Dans l’épisode diffusé le 10 février, elle a répondu à une auditrice qui s’interrogeait sur la cohabitation pour partager les charges, alors qu’elle est en couple depuis un an et que la situation financière dans la relation est instable.

Michelle Obama a insisté sur la prudence : au stade initial d’une relation, il vaut mieux éviter de s’installer ensemble, indépendamment des ressources financières du partenaire, parce que la connaissance mutuelle n’est pas encore établie.

Arguments et précautions

Elle a affirmé que le choix de vivre sous le même toit devrait dépendre davantage de la personnalité que d’un relevé bancaire. L’épisode a été enregistré pour sa société de production, Higher Ground.

Auteure de Becoming, Michelle Obama a conseillé aux couples d’attendre parfois plusieurs années avant de décider de la cohabitation, estimant que le temps permet de mieux connaître quelqu’un.

Elle a également mis en garde contre le fait d’héberger ou de prendre en charge financièrement un partenaire qui n’a pas les moyens de se loger, jugeant qu’un emménagement précoce peut fausser les dynamiques réelles d’un couple.

