Michel Sardou : son ancienne maison de 700 m² à Neuilly jugée rare sur le marché

France 3 diffuse ce 24 juillet 2026 le portrait « Sardou, autoportrait », et la rediffusion coïncide avec la mise en vente de la maison parisienne de Michel Sardou à Neuilly-sur-Seine , proposée à 18,8 millions d’euros . Ce double rendez‑vous médiatique et immobilier ravive l’attention portée sur l’auteur des tubes Lacs du Connemara et La Maladie d’amour.

Le documentaire, tourné en Normandie et mené par Augustin Trapenard, propose un entretien intime au cours duquel l’artiste revient sur son parcours. Seul face à la caméra, il évoque son enfance au sein d’une famille de saltimbanques et son ascension dans la variété française.

Sur la scène, Michel Sardou a poursuivi une activité scénique importante jusqu’à récemment : sa tournée 2023 « Je me souviens d’un adieu » a compté plus de soixante dates à guichets fermés en France, Belgique et Suisse, rassemblant plus de 400 000 spectateurs.

La propriété de Neuilly‑sur‑Seine : caractéristiques et mise en marché

La villa, située dans le quartier Saint‑James, a été occupée par Michel Sardou entre 1999 et 2011. Elle est aujourd’hui proposée à la vente par l’agence Émile Garcin pour un montant affiché de 18,8 millions d’euros.

L’ensemble se présente comme une maison sur trois étages plus un sous‑sol aménagé, pour une surface habitable annoncée de 700 m². Six chambres principales, chacune dotée d’une salle de douche, composent le noyau des espaces nuit. Le sous‑sol intègre un appartement de service, une salle de sport, un hammam et une cuisine fonctionnelle.

Le jardin paysager, attenant à la demeure, couvre près de 1 750 m², une surface rare en région parisienne. Une piscine couverte ouvre directement sur cet espace vert et de larges baies vitrées inondent les pièces de réception de lumière naturelle.

Selon Alexandre Cointet, directeur de l’agence, « l’ensemble des pièces de réception sont connectées avec le jardin ». Il met ainsi en avant la fluidité des espaces et la relation forte entre intérieur et extérieur. La maison, entièrement rénovée après le départ du chanteur en 2011, met l’accent sur des volumes généreux et une luminosité importante.

Le plan intérieur laisse la possibilité de reconfigurer certains volumes : des murs modulables permettent d’adapter les pièces de vie aux usages. Le rez‑de‑chaussée comprend salon, salle à manger et cuisine qui s’ouvrent largement sur la végétation extérieure.

Parmi les équipements signalés figurent un ascenseur, des places de parking intérieures et un potentiel logement de gardien. L’ancienne résidence conserve un studio d’enregistrement attestant de la période créative de l’artiste : Michel Sardou y a notamment écrit l’album Du plaisir en 2004.

Les propriétaires actuels, qui occupent la demeure après le départ du chanteur, ont entamé une relocation vers le Sud, ce qui motive la mise en vente actuelle.