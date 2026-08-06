Michel Fugain après son divorce : «Je n’avais pas envie de mourir avec elle»

Stéphanie Fugain fête ses 79 ans ce 6 août. L’ancienne compagne de Michel Fugain a partagé près de trente ans de vie commune avec le chanteur ; leur histoire a été marquée par la naissance de trois enfants — Marie, Alexis et Laurette — et par la disparition tragique de la cadette, atteinte d’une leucémie en 2002, événement dont les conséquences ont profondément bouleversé le couple.

La mort de leur fille a été, selon plusieurs témoignages, un élément déterminant dans l’éclatement de leur relation. Les deux anciens époux se sont séparés quelques temps après ce deuil, laissant derrière eux un foyer fondé autour de leurs enfants mais fragilisé par la douleur et les incompréhensions.

Dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue, Michel Fugain a expliqué avoir fini par considérer que Stéphanie « n’était pas la femme de sa vie ». Il a reconnu que, pour lui, l’amitié était une condition essentielle à l’amour et a rapporté avoir été choqué lorsqu’elle lui a dit qu’il n’était pas son ami : « Je n’avais pas envie de mourir avec elle, d’autant qu’à un moment, elle m’a dit que je n’étais pas son ami. Ce qui m’a choqué. »

Nouvelle vie en Corse et réactions de Stéphanie Fugain

Depuis leur séparation, Michel Fugain a refait sa vie avec une femme prénommée Sandra. Le chanteur vit désormais en Corse et décrit sa compagne comme « sa vraie femme » ; il a tenu ces propos lors d’une émission de Météo à la carte. Dans un entretien pour En aparté, il a raconté la genèse de leur relation : une rencontre dans un piano-bar, où il l’a entendue chanter et a voulu l’aborder. « On s’est parlés, on a commencé notre conversation qui continue encore. On a d’abord été amis », a-t-il expliqué.

La réaction de Stéphanie Fugain à cette nouvelle relation a été vive et durable. Elle a déclaré en 2021 qu’elle n’avait pas compris le départ de Michel et qu’il était parti « sans prévenir ». Elle a ajouté qu’elle ne souhaitait pas savoir ce qui s’était passé dans sa tête et a exprimé son incompréhension face à la rupture d’un couple qu’elle jugeait « pas à la dérive » au moment du départ.

Interrogée par Jordan de Luxe sur la nouvelle compagne de son ex-mari, Stéphanie s’est montrée particulièrement tranchante : « Je n’ai absolument aucune affinité avec cette femme pour laquelle je n’ai absolument aucun respect, je pense qu’elle le sait. C’est très personnel. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. »