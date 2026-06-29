Michel Drucker critiqué par Alain Marschall qui estime qu’il « s’éteint petit à petit comme une chandelle »

À 83 ans et fort d’une carrière s’étalant sur plus de six décennies, Michel Drucker poursuit son aventure télévisuelle avec l’annonce officielle d’une 64e saison de Vivement Dimanche . Ce dimanche 28 juin 2026, lors du dernier épisode de la saison diffusé sur France 3, l’animateur emblématique a confirmé sa décision, entouré d’invités prestigieux tels que Julie Andrieu, Antoine de Maximy, Jérémy Frérot ainsi que le duo David et Jonathan, réunis pour une édition spéciale consacrée au thème du « Voyage ». Cette confirmation, à la tonalité discrète, reflète le style posé de Michel Drucker mais n’a pas manqué de provoquer des réactions parmi les professionnels des médias, relançant une discussion récurrente sur la longévité des figures emblématiques à l’écran.

Le lendemain de cette annonce, Alain Marschall a pris la parole dans l’émission Les Grandes Gueules sur RMC. Sans détour, il a exprimé son opinion personnelle sur le maintien prolongé de Michel Drucker à l’antenne. Selon lui, la télévision ne devrait pas être le lieu où un animateur doit « s’éteindre petit à petit comme une chandelle ». Cette formulation a suscité un débat entre son co-animateur Olivier Truchot, qui a évoqué l’exemple d’artistes – musiciens ou comédiens – poursuivant leur activité jusqu’à un âge avancé, et Alain Marschall, qui a soutenu sa position avec vigueur, citant notamment Renaud et Frank Sinatra comme illustrations de limites qu’il juge dépassées.

Alain Marschall : « Un moment, il faut arrêter »

Lors de son passage sur RMC, Alain Marschall a clairement exprimé son point de vue sur la présence continue de Michel Drucker sur les plateaux. Il a déclaré parler « à titre personnel » avant d’expliquer ne pas souhaiter que le public assiste à une situation où l’animateur pourrait donner l’impression d’avoir « du mal à respirer », insinuant que les conditions actuelles du métier semblaient peser sur lui. Selon lui, malgré le respect et l’admiration qu’il porte à Michel Drucker pour sa carrière exemplaire, il est temps pour l’animateur de tirer sa révérence. « La télévision, ce n’est pas pour te voir petit à petit t’éteindre comme une chandelle », a-t-il conclu avec franchise.

Cette déclaration a été tempérée par Olivier Truchot qui a mis en avant des exemples contraires, notamment celui de « vieux rockeurs » continuant à se produire sur scène et d’acteurs comme Michel Bouquet, actifs jusque tard dans leur vie. Malgré ces objections, Alain Marschall est resté inflexible, rappelant que certains artistes sont devenus gênants en poursuivant leurs carrières malgré un évident déclin, ce qui, selon lui, donne raison à son argumentation.

Drucker, le refus de la retraite et l’attachement au plateau

De son côté, Michel Drucker affiche un attachement profond à son métier et une fermeté intacte quant à son refus de raccrocher. Récemment honoré au Festival de télévision de Monte-Carlo pour ses 65 années consacrées au petit écran, il avait déclaré vouloir « mourir sur un plateau de télévision », une phrase qui résume bien son engagement et son attachement à la scène télévisuelle.

Au cours de l’émission de clôture de la saison 63 de Vivement Dimanche, Michel Drucker s’est adressé directement à ses téléspectateurs avec un message empreint de simplicité et de sincérité : « Je crois qu’on a fait le tour. On a fait pour le mieux, on va continuer et on va se retrouver pour une 64e saison. Soyez heureux, je pense à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, ils sont nombreux. » Cette déclaration signale clairement que l’animateur a l’intention de poursuivre son activité à la rentrée. France 3 lui consacrera d’ailleurs des rediffusions pendant l’été avant le retour de la nouvelle saison prévue pour la rentrée.