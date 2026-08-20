Michel Drucker accueille Céline Dion pour le grand retour de Vivement Dimanche

Michel Drucker prépare le retour de son émission emblématique Vivement Dimanche en mettant à l’honneur une figure majeure de la musique internationale : Céline Dion. Cette rentrée télévisuelle s’annonce comme un événement exceptionnel puisque le premier numéro de la saison 2026, prévu pour le dimanche 6 septembre à 13h30 sur France 3, sera entièrement consacré à la chanteuse québécoise. Cette programmation intervient quelques jours avant le coup d’envoi de la résidence parisienne très attendue de Céline Dion à la Défense Arena, scène où elle donnera seize concerts entre le 12 septembre et le 17 octobre. Michel Drucker, animateur historique apprécié pour son professionnalisme et sa longévité, se positionne ainsi au cœur de l’actualité culturelle française et francophone.

Né en 1942, Michel Drucker incarne depuis plus d’un demi-siècle une icône du paysage audiovisuel français. Dès ses débuts à l’ORTF où il débute comme commentateur sportif, il a su diversifier sa carrière pour devenir une figure incontournable à travers des émissions telles que Champs-Élysées, Vivement Dimanche ou encore Studio Gabriel. Sa capacité à traverser les générations, combinée à son style bienveillant et son respect des invités, lui ont permis de fidéliser un public large et varié, qui continue de le suivre avec autant d’attention. À 83 ans, il confirme son retour pour une nouvelle saison de son rendez-vous dominical, mettant fin aux spéculations sur un éventuel retrait de la scène médiatique.

Le choix de Céline Dion pour ce premier numéro symbolise un retour à la fois artistique et public important. La chanteuse, née en 1968 à Charlemagne au Québec, a dû faire une pause prolongée dans sa carrière à cause du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui affecte la mobilité. Son grand retour, officialisé le 30 mars 2026 à l’occasion de son 58e anniversaire, marque une étape majeure pour la star internationale connue pour ses tubes à succès et son impact culturel. Michel Drucker, fidèle à son habitude de rassembler des invités variés et pertinents, accueillera sur le célèbre canapé rouge plusieurs personnalités musicales, parmi lesquelles Vincent Niclo, Dany Brillant, Robert Charlebois et Ycare. Ces artistes, à la fois admirateurs et acteurs talentueux de la scène francophone, apporteront un éclairage multiple sur la carrière et l’influence de la chanteuse.

Michel Drucker met à l’honneur Céline Dion avant sa résidence à Paris

Le choix des invités reflète une volonté claire d’honorer Céline Dion sous différents angles. Vincent Niclo, ténor pop français, est connu pour ses reprises de classiques francophones, tandis que Dany Brillant perpétue le style chaleureux et intemporel du music-hall. Robert Charlebois, chanteur québécois légendaire et compatriote de Dion, partage avec elle une proximité culturelle forte. Ycare, émergé du télé-crochet Nouvelle Star et devenu coach vocal, représente la nouvelle génération d’artistes qui continue de s’inspirer des grandes figures de la chanson. Cette diversité d’invités accentue le caractère festif et complet de cette émission, répondant à l’importance symbolique du retour scénique de Céline Dion à Paris.

Cette rentrée marque également la reprise officielle de Vivement Dimanche après que la case ait été temporairement dédiée à d’autres rendez-vous sportifs, notamment le Tour de France. Michel Drucker maintient ainsi la tradition qui veut que sa production débute chaque saison avec un numéro marquant, garant d’une audience fidèle et enthousiaste. La diffusion de cet épisode consacré à Céline Dion quelques jours avant le début de sa résidence à la Défense Arena crée un contexte médiatique propice et attire l’attention sur cet événement musical majeur de la rentrée 2026.

La résidence parisienne de Céline Dion est une entreprise d’envergure. Elle se produira dans la plus grande salle couverte d’Europe, capable d’accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs. Prévue les mercredis et samedis pendant plus d’un mois, cette série de concerts allie grands classiques comme My Heart Will Go On ou S’il suffisait d’aimer à des séquences plus intimistes accompagnées d’un orchestre live. Il s’agit d’un moment singulier dans son parcours, puisque cette résidence s’inscrit dans un contexte de comeback après une période difficile, symbolisant une étape majeure tant pour Céline Dion que pour ses fans.