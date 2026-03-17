Michael Schumacher : visite à 360° de sa villa XXL avec jardin, écuries et équipe médicale 24h/24

Michael Schumacher , sept fois champion du monde de Formule 1, demeure une énigme pour le public plus de douze ans après l’accident de ski qui l’a plongé dans le coma. Les informations sur son état de santé restent rares et la famille maintient une forte confidentialité autour des soins. Sa résidence de Gland, au bord du lac Léman, a été mise en vente en 2021 pour 58,7 millions d’euros, somme que la famille a indiqué destinée à financer des soins estimés à près de sept millions d’euros par an.

La compagne de l’ancien pilote, Corinna Schumacher, a à plusieurs reprises pris la parole pour protéger la vie privée de Michael tout en délivrant des messages rassurants. Dans un documentaire diffusé sur Netflix, elle a déclaré : “Mais il est là. Il est différent, mais il est là. Il me montre à quel point il est fort chaque jour.” Elle y a ajouté des précisions sur le suivi médical : “On fait tout pour améliorer son état, s’assurer qu’il est à l’aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien.”

Des témoignages de proches complètent ces rares éléments publics. L’ancien pilote Ricardo Patrese, coéquipier de Schumacher chez Benetton en 1993, a confié à la plateforme Hochgepokert : “J’ai appris par un ami qu’il allait de mieux en mieux. On me dit qu’il peut s’asseoir, regarder autour de lui et établir un contact visuel. […] Il est comme absent, dans son monde, mais il reconnaît les gens autour de lui, des visages familiers. Je suis sûr qu’il ne sait plus qu’il est sept fois champion du monde.”

Un quotidien protégé entre soins et déplacements familiaux

Depuis son retour de l’hôpital universitaire de Lausanne, Michael Schumacher a été installé dans une propriété privée à Gland, décrite par la presse comme une vaste propriété de 17 hectares et 22 000 m² comportant jardins, terrains de sport, écuries et installations de sécurité. Selon des informations relayées par Closer, la maison inclut un cinéma privé de 30 places, une piscine intérieure et plusieurs pièces médicalisées adaptées aux besoins de convalescence.

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La mise en vente de la résidence en 2021 pour 58,7 millions d’euros vise, selon les informations disponibles, à contribuer au financement des soins. Corinna Schumacher a par ailleurs procédé à la vente de plusieurs actifs depuis l’accident, parmi lesquels leur jet privé vendu pour 35 millions d’euros et la cession d’un chalet en Norvège, tandis que la famille a investi dans une villa à Majorque évaluée à plus de 30 millions d’euros.

La couverture médiatique britannique a publié des éléments complémentaires sur la mobilité de l’ancien pilote. Le Daily Mail indiquait en janvier que Michael Schumacher “ne serait plus alité” mais qu’il “ne peut plus marcher”, et décrivait son transport dans la propriété en fauteuil roulant par des infirmières et des kinésithérapeutes, au sein d’une équipe médicale présente 24 heures sur 24.

La famille Schumacher passe régulièrement du temps à Majorque tout en conservant la résidence principale en Suisse, à Gland. Michael Schumacher est entouré en permanence par son équipe médicale.