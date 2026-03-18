Michael Schumacher : près de 7 millions d’euros de soins par an

Icône de la Formule 1, Michael Schumacher reste au centre de l’attention malgré le silence entretenu autour de son état de santé : plus de douze ans après l’accident qui a mis fin à sa carrière, les soins à domicile et le coût financier de sa prise en charge continuent d’alimenter les informations publiées par la presse européenne.

L’accident de ski, qui a plongé le pilote dans le coma pendant plusieurs mois, a profondément marqué sa trajectoire sportive et la vie de sa famille. Depuis, les éléments publiés sont rares et contrôlés, la famille privilégiant la confidentialité autour de la convalescence et des modalités de soin.

Plusieurs médias ont néanmoins relayé des détails logistiques et financiers évoquant l’aménagement d’espaces médicaux au domicile de Schumacher et les modalités de financement de ces soins. Ces informations proviennent de quotidiens régionaux et nationaux ayant travaillé à partir de sources proches du dossier.

7 millions d’euros de soins par an

Le Dauphiné Libéré rapporte que des chambres d’hôpital auraient été installées dans différentes résidences du pilote pour permettre une prise en charge à domicile. Ces aménagements visent à reproduire un environnement médicalisé permanent afin d’assurer des soins continus et adaptés à la situation complexe du patient.

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En janvier 2025, le quotidien italien La Repubblica a chiffré ces frais à près de 7 millions d’euros par an, soit un coût estimé à environ 84 millions d’euros sur douze ans. Le chiffre, publié par le journal, a été repris par d’autres titres sans qu’une confirmation officielle de la famille ne soit communiquée publiquement.

Le Corriere della Sera indique que la famille de Michael Schumacher aurait financé une partie de ces dépenses par la vente de biens personnels : parmi les actifs cités figurent des montres de luxe et une résidence située sur le lac Léman, en Suisse. Ces cessions figurent, selon le quotidien, parmi les moyens mis en œuvre pour couvrir les frais récurrents liés aux soins.

Parallèlement aux questions financières, la vie privée de la famille reste au cœur des échanges publics limités. L’ancien patron d’écurie Eddie Jordan, qui a fréquenté le couple, a livré des observations sur l’état de la famille dans les colonnes du Sun. Selon lui, Corinna Schumacher a profondément modifié son mode de vie depuis l’accident et se tient à l’écart des sorties publiques.

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