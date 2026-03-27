Mi-temps: Soudan du Sud mène Djibouti

Lors de la manche aller du tour préliminaire des qualifications pour la CAN 2027, le Soudan du Sud mène d’un but à la pause contre Djibouti. Officiellement désignée comme équipe visiteuse, la sélection djiboutienne dispute néanmoins cette rencontre à l’extérieur de son territoire puisque le match se déroule à huis clos à Juba, une configuration qui semble avoir profité aux Sud-Soudanais, plus sereins et cohérents depuis le coup d’envoi.

Le seul but de la première période est intervenu à la 31e minute : sur une action collective bien menée, J. Bangasi a trouvé K. Teng qui a conclu sans erreur face au gardien adverse. Ce but vient matérialiser la domination spatiale des Bright Stars, alors que les Requins de la Mer Rouge peinent à produire des phases offensives nettes et se montrent maladroits pour ressortir le ballon sous la pression adverse.

Il appartient désormais à Djibouti de réagir après la pause afin de ne pas aborder le match retour avec un handicap trop important. Le Soudan du Sud paraît en position favorable pour préserver son avance, mais tout dépendra des choix tactiques opérés par les entraîneurs et de la capacité des visiteurs à inverser la tendance dans un stade sans supporteurs.

Les enjeux tactiques et l’atmosphère du match

Le huis clos a privé la rencontre de son ambiance habituelle et a sans doute atténué l’avantage que l’étiquette « équipe à domicile » aurait conféré à Djibouti. Privés de leurs supporters, les Djiboutiens doivent compenser par une plus grande maîtrise technique et des réajustements stratégiques pour contourner la densité du milieu adverse.

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