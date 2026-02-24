Mexique: vague de violence avant la Coupe du monde 2026

Claudia Sheinbaum, à la tête de l’État mexicain, a assuré que les supporters et visiteurs pourront assister aux rencontres de la Coupe du monde 2026 en toute tranquillité, malgré une flambée de violences récente ayant touché Guadalajara, l’une des villes hôtes.

Les forces de sécurité mexicaines ont enregistré de lourdes pertes lors d’une opération visant Nemesio « El Mencho » Oseguera, chef présumé du Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) : 25 membres de la Garde nationale ont été tués au cours de cette attaque. La mort du narcotrafiquant a ensuite provoqué une série d’affrontements et un regain d’insécurité dans plusieurs régions.

Face à ces événements, la présidente a tenté de rassurer l’opinion publique et les visiteurs internationaux en affirmant que les autorités travaillent à rétablir la situation et que les conditions seront sécurisées pour la tenue des matchs.

Villes hôtes et calendrier