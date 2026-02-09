Mexique : trois employés enlevés d’une compagnie minière canadienne ont été retrouvés morts

La Chambre minière a annoncé lundi 9 février la découverte de trois salariés d’une société d’exploitation minière canadienne qui avaient été enlevés fin janvier au Mexique. Cette organisation, qui fédère syndicats et entreprises du secteur, a fait part de cette triste nouvelle dans un communiqué.

Selon ce texte officiel, les trois hommes ont été retrouvés morts et leur identité a pu être établie. Le communiqué n’est toutefois pas entré dans le détail des circonstances de leur découverte ni sur les causes de leur décès.

Le 23 janvier, dix employés de la société Vizsla Silver avaient été enlevés dans l’État de Sinaloa, au nord‑ouest du pays. Plus tôt dans la journée de lundi, l’entreprise canadienne avait indiqué que plusieurs de ses collaborateurs étaient décédés, sans préciser combien.

Recherches et incertitudes

Les opérations se poursuivent pour tenter de retrouver les sept autres personnes enlevées, ont précisé les sources officielles. Peu d’éléments supplémentaires ont été rendus publics pour l’instant, laissant subsister de nombreuses zones d’ombre sur l’enlèvement et ses auteurs présumés.

La disparition et la mort de ces employés ravivent les inquiétudes liées à la sécurité des personnels travaillant dans des zones exposées à la violence. Les familles des victimes et les autorités locales attendent davantage d’informations sur l’avancement des investigations et sur les mesures prises pour localiser les personnes encore portées disparues.