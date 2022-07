Mexique: l’un des narcotrafiquants les plus recherchés par les États-Unis arrêté

Dans une victoire importante pour les forces de l’ordre mexicaines et américaines, la marine mexicaine a déclaré vendredi qu’elle avait capturé le célèbre baron de la drogue Rafael Caro Quintero, condamné pour le meurtre et la torture d’un agent anti-narcotique américain en 1985.

Le caïd s’est fait connaître en tant que cofondateur du Cartel de Guadalajara, l’une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes d’Amérique latine au cours des années 1980, et avait été l’une des cibles les plus prisées des autorités américaines. Dans un communiqué, la marine mexicaine a déclaré que Caro Quintero avait été capturé dans la municipalité de Choix, dans l’État de Sinaloa, au nord-ouest du pays, l’un des foyers du trafic de drogue au Mexique. Il a été trouvé dans une zone d’arbustes par un chien entraîné par l’armée nommé Max, a déclaré la Marine.

L’arrestation à San Simon, Choix, intervient après des pressions exercées par les États-Unis, selon un responsable mexicain, et la même semaine où le président Andres Manuel Lopez Obrador a rencontré le président américain Joe Biden à Washington. « C’est énorme », a déclaré sur Twitter Juan Gonzalez, conseiller principal de la Maison Blanche pour l’Amérique latine.

Caro Quintero a passé 28 ans en prison pour le meurtre brutal d’un ancien agent de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, Enrique « Kiki » Camarena, l’un des meurtres les plus notoires de la guerre sanglante des narcos au Mexique. Les événements, dramatisés dans la série Netflix de 2018 « Narcos : Mexico », ont conduit à un nadir dans la coopération américano-mexicaine dans la « guerre contre la drogue » qui dure depuis cinq décennies.

Caro Quintero a précédemment nié toute implication dans le meurtre de Camarena. En 2013, Caro Quintero a été libéré sur un détail technique par un juge mexicain, mettant dans l’embarras le gouvernement précédent.

Il est rapidement entré dans la clandestinité et a repris le trafic au sein du cartel de Sinaloa, selon les autorités américaines, qui l’ont placé sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI et ont mis une prime de 20 millions de dollars sur sa tête, un record pour un trafiquant de drogue.

L’année dernière, il a perdu un dernier appel contre son extradition vers les États-Unis. Il sera extradé aussi rapidement que possible, a déclaré un autre responsable mexicain. « C’est probablement l’une des captures les plus importantes de la dernière décennie en termes d’importance pour la DEA », a déclaré Mike Vigil, l’ancien chef des opérations internationales de la DEA.

Si Caro Quintero, 69 ans, n’est plus considéré comme un acteur majeur du trafic international de drogue, l’impact symbolique de sa capture est significatif. Pour l’expert mexicain en sécurité Alejandro Hope, cette arrestation témoigne d’une coopération significative entre les États-Unis et le Mexique malgré les récents affrontements en matière de sécurité. « Ce type de capture est impensable sans la participation de la DEA », a-t-il déclaré.

Le refus du Mexique d’extrader Caro Quintero vers les États-Unis avant sa sortie de prison a toujours été une source de tension entre les deux pays. Un responsable américain a déclaré que Washington était très désireux d’obtenir son extradition. « On peut espérer que cela commencera à réparer les relations effilochées entre les États-Unis et le Mexique en termes de lutte contre le trafic de drogue », a déclaré Vigil, ancien fonctionnaire de la DEA.

Dans son communiqué, la Marine a également déclaré que 14 de ses membres étaient morts après le crash d’un hélicoptère Black Hawk dans la ville de Los Mochis, à Sinaloa, vendredi. La cause du crash fait l’objet d’une enquête, mais jusqu’à présent, aucune information n’indique que l’incident est lié à l’arrestation du capo, a déclaré la Marine.