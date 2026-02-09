Benin Web TV
Dimanche 8 février, les autorités mexicaines ont fait savoir qu’elles expédiaient à Cuba plus de 814 tonnes de denrées alimentaires. La cargaison a été acheminée à bord de deux bâtiments de la marine nationale qui ont pris la mer depuis le port de Veracruz, sur la côte orientale du pays.

Le
Mexique : le gouvernement annonce le départ de deux bateaux d’aide humanitaire vers Cuba
Dimanche 8 février, les autorités mexicaines ont fait savoir qu’elles expédiaient à Cuba plus de 814 tonnes de denrées alimentaires. La cargaison a été acheminée à bord de deux bâtiments de la marine nationale qui ont pris la mer depuis le port de Veracruz, sur la côte orientale du pays.

Les responsables de la présidence ont présenté cet envoi comme une aide destinée à la population cubaine. Les navires transportent principalement des vivres, en vue d’apporter un soutien matériel immédiat aux populations ciblées.

Cette opération humanitaire intervient sous l’égide du gouvernement de Claudia Sheinbaum, figure de la gauche mexicaine. Elle survient alors que Mexico mène des discussions diplomatiques avec Washington au sujet d’une éventuelle livraison de pétrole à l’île, tout en cherchant à éviter l’imposition de mesures punitives par les États-Unis.

Enjeux diplomatiques et réactions

L’envoi de nourriture s’inscrit dans un contexte sensible : les relations entre le Mexique et Cuba ont une longue histoire de coopération, mais toute aide susceptible d’impliquer des flux énergétiques vers l’île attire l’attention de la puissance américaine. Les autorités mexicaines affirment vouloir concilier geste humanitaire et respect des contraintes internationales, tandis que les tractations avec les autorités américaines se poursuivent pour clarifier les garanties juridiques et politiques entourant une éventuelle opération pétrolière.

À Brasilia comme à Mexico, l’équilibre entre solidarité régionale et prudence diplomatique reste au cœur des débats. Les prochaines étapes des négociations détermineront si des livraisons supplémentaires, alimentaires ou énergétiques, pourront être réalisées sans retomber sous le coup de sanctions extérieures.

