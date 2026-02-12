Mexique : deux navires de la marine mexicaine arrivent à La Havane avec plus de 800 tonnes d’aide humanitaire

Jeudi 12 février, deux bâtiments de la marine mexicaine escortant de l’aide humanitaire ont accosté à Cuba, ont rapporté des journalistes de l’AFP présents sur place. Les navires, identifiés comme le Papaloapan et l’Isla Holbox, ont pénétré dans la baie qui dessert le port de La Havane en matinée.

À bord se trouvaient plus de 800 tonnes de vivres et de matériels envoyés par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, indiquent les sources. L’acheminement s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques sévères à Cuba, déjà amplifiées par des pressions internationales.

Cette opération humanitaire intervient au moment où le Mexique explore la possibilité d’acheminer également du carburant vers l’île, une démarche délicate compte tenu des réticences et des avertissements émis par Washington.

Pressions et enjeux diplomatiques

Les autorités américaines ont prévenu qu’elles pourraient instaurer des droits de douane à l’encontre des pays fournissant du pétrole à Cuba, créant un dilemme pour Mexico qui cherche à soutenir La Havane sans provoquer de sanctions commerciales. Sur le terrain, l’arrivée des bâtiments militaires mexicains a été perçue comme un geste fort de solidarité mais aussi comme une manœuvre prudente face aux contraintes géopolitiques.

Les images et témoignages recueillis montrent un déchargement organisé, destiné à soulager une population confrontée à des pénuries. Reste à savoir si d’autres envois suivront et comment Washington réagira si des livraisons de carburant se concrétisent dans les semaines à venir.