Mexique: 27 morts et 4 disparus suite au passage de l’ouragan Otis

- Publicité-

Le sud-ouest du Mexique, et plus particulièrement la ville d’Acapulco, a été frappé par la fureur de l’ouragan Otis, laissant derrière lui au moins 27 morts et quatre personnes portées disparues, selon les autorités mexicaines.

Un puissant ouragan du nom d’Otis a ravagé la région d’Acapulco, dans le sud-ouest du Mexique, entraînant des conséquences dévastatrices pour la population locale. Les autorités mexicaines ont confirmé qu’au moins 27 personnes ont perdu la vie en raison de cette catastrophe naturelle, et quatre autres sont actuellement portées disparues.

L’ouragan Otis a provoqué des pluies torrentielles, des inondations massives et des glissements de terrain. Des quartiers entiers ont été submergés par les eaux, les rivières ont débordé, et des routes ont été coupées, rendant difficile l’accès aux zones touchées.

Les équipes de secours et les agences gouvernementales travaillent d’arrache-pied pour venir en aide aux victimes de cette catastrophe. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour retrouver les personnes portées disparues et fournir une assistance aux sinistrés.

- Publicité-

Le gouvernement mexicain a déclaré l’état d’urgence dans la région d’Acapulco pour mobiliser des ressources supplémentaires et coordonner les secours. Des abris temporaires ont été mis en place pour accueillir les personnes déplacées par la catastrophe.