Meurtre de George Floyd: Le policier Derek Chauvin condamné à plus de 20 ans de prison

Ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin qui est à l’origine de la mort de George Floyd a été condamné à plus de 20 ans de prison ce jeudi en appel, pour violation des droits civiques.

Chauvin, 46 ans, a plaidé coupable aux accusations fédérales distinctes en matière de droits civils en décembre. L’ancien agent de 46 ans avait déjà été condamné pour meurtre à vingt-deux ans et demi de réclusion par la justice de l’Etat du Minnesota, mais avait fait appel de la sentence.

Au terme du procès qui s’est ouvert ce jeudi 7 juillet devant la justice de l’Etat de Minnesota, le policier a été condamné à vingt et un ans de prison par la justice fédérale des Etats-Unis, pour avoir asphyxié l’Afro-Américain George Floyd avec son genou.

Les deux peines seront exécutées simultanément et Chauvin sera désormais transféré dans une prison fédérale, a annoncé le magistrat. Mais il passera presque certainement plus de temps derrière les barreaux après la condamnation.

« La vie de George compte », a déclaré le frère de M. Floyd, Philonese, devant le tribunal jeudi alors qu’il demandait au juge d’imposer la peine maximale de 25 ans.

Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable au Minnesota pour s’être agenouillé sur le cou de M. Floyd pendant plus de neuf minutes. Le meurtre – capturé par la caméra du téléphone d’un passant – a déclenché l’indignation mondiale et une vague de manifestations contre l’injustice raciale et le recours à la force par la police.

Les accusations fédérales contre Chauvin comprenaient deux chefs d’accusation pour avoir privé M. Floyd de ses droits en s’agenouillant sur le cou alors qu’il était menotté.

Deux chefs d’accusations

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Chauvin a également plaidé coupable d’avoir violé les droits d’un garçon alors âgé de 14 ans lors d’une autre arrestation qui a eu lieu en 2017.

Selon l’acte d’accusation, Chauvin a tenu le garçon par la gorge, l’a frappé à la tête avec une lampe de poche et a maintenu son genou sur le cou et le haut du dos du garçon alors qu’il était menotté. Comme M. Floyd, le garçon était noir.

Les procureurs ont déclaré que des images inédites de la caméra corporelle montraient Chauvin agenouillé sur le dos du garçon pendant 17 minutes alors qu’il criait pour sa mère.

Lorsque Chauvin a plaidé coupable, les procureurs ont demandé qu’il purge sa peine en même temps que sa peine pour meurtre. Il risquait la prison à vie s’il devait être reconnu coupable lors d’un deuxième procès pénal.

Devant le tribunal jeudi, son avocat a requis une peine de 20 ans, affirmant qu’il avait fait preuve de respect pour la procédure judiciaire lors de son procès et ne risquait pas de répéter ses infractions.

S’adressant au tribunal lors de ce qui sera probablement sa dernière audience depuis des années, Chauvin a déclaré que le juge avait pris une décision difficile, compte tenu de « l’environnement politiquement chargé », et a reconnu que le tribunal s’efforçait d’être équitable.

S’adressant aux enfants de M. Floyd, dont certains étaient présents au tribunal, Chauvin a déclaré qu’il leur souhaitait « le meilleur dans leur vie » et qu’ils avaient « d’excellents conseils pour devenir de bons adultes » sans s’excuser ni exprimer le moindre remord.