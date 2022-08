« Mets la photo de Vitale», la chanteuse gabonaise Creol en colère contre le général Makosso

Le torchon brûle actuellement sur la toile entre la chanteuse gabonaise Creol et le sulfureux pasteur Camille Makosso. Elle a récemment servi une sèche réponse à l’homme de Dieu ivoirien, en lui demandant de remplacer sa photo par celle de la chanteuse Vitale.

Le général Camille Makosso a récemment, dans une publication sur sa page Facebook, invité quatre milles Gabonais à lui laisser un message via WhatsApp, pour bénéficier chacun d’un cadeau. Et pour illustrer son post, le père de la marmaille a mis la photo de la diva gabonaise de la musique Creol.

N’ayant pas apprécié ce post du frère ainé de Lolo Beauté, elle a aussitôt réagi. Creol a alors demandé à Makosso de retirer sa photo. « Enlève ma photo tout de suite. Tu me laisses tranquille. Moi-même je vais offrir les cadeaux aux Gabonais. On n’est pas nombreux Dieu merci. Mets la photo de Vitale. Tu connais ma bouche là non ? Ne me cherche pas. Voilà », a commenté la chanteuse.

Pour faire table ras de la situation et calmer la chanteuse gabonaise, Makosso est revenu à la charge. « Creol chérie, vitale t’a fait quoi ? Tu viens exposer nos problèmes de foyer publiquement comme ça ? Aïe qui t’a livré ce matin? tu es sur qu’il a bien séché ? Ne t’énerve pas amour. Quand tu es en colère, ta tension monte et ça me perturbe. Allons régler ce problème au calme sur l’île Maldives », a rétorqué le pasteur. « Makosso Camille, sache bien que Vitale ne peut rien me faire. Et toi tu me laisses. Je ne veux pas trop parler justement », a répondu Creol.

Pour rappel, au cours d’un direct sur Facebook, le général Makosso a évoqué ses rapports avec Nadège Bomisso, connue plus sous le pseudonyme professionnel Vitale, mais également une supposée jalousie entre la « Beyonce d’Afrique » et Creol.