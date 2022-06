Meta: Sheryl Sandberg, le bras droit de Mark Zuckerberg, annonce sa démission

«Après 14 ans, je vais quitter Meta», a déclaré sur Facebook mercredi 1er juin Sheryl Sandberg, la directrice des opérations du géant américain des réseaux sociaux, qui va cependant rester au Conseil d’administration.

Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook puis Meta Platforms depuis 14 ans, a annoncé mercredi 1er juin 2022 sur ses comptes Facebook et Instagram qu’elle allait quitter prochainement son poste. « Après 14 ans, je vais quitter Meta », a-t-elle écrit, précisant toutefois qu’elle va cependant rester au Conseil d’administration.

Elle a assuré que ces années « aux côtés de Mark » Zuckerberg, le patron et fondateur de la société, ont été « l’honneur et le privilège d’une vie », alors que le groupe californien est largement critiqué par les politiques et la société civile pour son modèle économique.

Elle ne savait « rien sur la gouvernance des entreprises ».

Le titre du réseau social, qu’elle a contribué à rendre rentable, perdait plus de 4 % à Wall Street après cette annonce. « C’est la fin d’une ère », a commenté le milliardaire sur son profil. Il a rappelé qu’en 2008, quand il a embauché Sheryl Sandberg, il n’avait que 23 ans et ne savait « rien sur la gouvernance des entreprises ».

Elle en avait 38, et une carrière au sein d’organisations prestigieuses, de la Banque mondiale au groupe de consultants McKinsey. Elle était aussi passée par le Trésor américain comme directrice du personnel et Google comme vice-présidente chargée des ventes à l’international et des opérations.

« Sheryl a conçu l’architecture de nos activités publicitaires, recruté des personnes formidables, façonné notre culture d’entreprise et m’a appris comment diriger une société. Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes dans le monde et c’est en grande partie grâce à elle que Meta est devenu le groupe qu’il est aujourd’hui ».

Sheryl Sandberg, 52 ans, dit dans son post sur Facebook ne pas avoir encore pris de décision pour son avenir, mais prévoir de se concentrer sur la fondation qu’elle a créée et sur ses actions philanthropiques. Elle précise qu’elle quittera l’entreprise cet automne, mais continuera de siéger au conseil d’administration de Meta.