Messitreal: une application pour protéger Lionel Messi des boxeurs

Tout les moyens sont visiblement bons pour assurer la sécurité de Lionel Messi, menacé par le boxeur mexicain Canelo Álvarez. Une application dénommée « Messistreal » vient d’être créée pour protéger la Pulga du champion du monde en poids mi-lourds.

« On a vu Messi nettoyer le sol avec notre chemise et notre drapeau ? Qu’il demande à Dieu que je ne le croise pas (avec des émojis poing) ! Tout comme je respecte l’Argentine, vous devez respecter le Mexique ! Je ne parle pas du pays (Argentine), je parle de Messi à cause de l’affront qu’il a fait », avait martelé Canelo Álvarez au lendemain de la victoire de l’Argentine face au Mexique (2-0) en deuxième journée du groupe C.

Le champion du monde en poids mi-lourds avait reproché à l’attaquant du PSG d’avoir piétiné un maillot de l’équipe nationale du Mexique qui était dans le vestiaire de la sélection argentine. Un geste inacceptable aux yeux du boxeur qui à coup de tweet, a menacé le joueur de 35 ans pour cet affront infligé au maillot, et donc au drapeau mexicain.

Une sortie prise très au sérieux par les fans du septuple Ballon d’Or, au moins ceux qui sont en Argentine. Ces derniers viennent d’ailleurs de mettre en ligne une application pour assurer la sécurité de leur idole. Une plateforme dénommée « Messitreal » pour mesurer la distance réelle entre le footballeur et le boxeur. En fait, c’est l’agence de publicité argentine 20DEDOS qui a conçu l’application.

« Dans cette situation, nous voulions aider notre superstar . C’est pourquoi nous avons créé une plateforme qui mesure la distance entre Canelo et Messi afin qu’ils ne se croisent « , ont expliqué les concepteurs.

Le fonctionnement de l’application

Pour mesurer la distance entre les deux, il faut entrer sur le site https://messimetral.com/ et cliquer sur le bouton “calculer la distance”. A noter que Canelo Álvarez est au Mexique et Lionel Messi est au Qatar pour la Coupe du monde. Puis les coordonnées de chacun sont analysées sur une carte avec la distance qui les sépare et le type de risque de leur croisement.