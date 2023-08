Messi vs Ronaldo: Thomas Muller choisit le GOAT

-Publicité-

L’attaquant du Bayern Munich, Thomas Muller, a aussi donné son avis sur le débat du GOAT qui divise la planète football. Et l’international allemand a désigné son meilleur joueur de tous les temps.

Le footballeur allemand Thomas Muller a révélé qui est le plus grand de tous les temps entre Messi et Ronaldo, avec raisons. L’attaquant du Bayern Munich a affronté les deux joueurs à plusieurs reprises au cours de sa carrière, et même s’il pense que les deux joueurs sont exceptionnels, l’un d’eux l’emporte.

Lorsque Dazn lui a demandé qui, selon lui, était le GOAT, le vainqueur de la Coupe du monde a répondu en disant Messi, mais non sans raison. « Qui est le plus grand de tous les temps ? Le GOAT pour moi, c’est Messi parce qu’il fait dire aux gens « Je vais au stade à cause de son élégance » et en même temps, il est très efficace pour marquer des buts et remporter des records et des titres« , a déclaré Muller, selon @AlbicelesteTalk(X) .

« Cristiano est également un candidat sérieux dans deux catégories, à savoir les statistiques et les titres, mais Messi est tout simplement plus subtil et élégant« , a insisté le joueur de 33 ans.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continue de fasciner les experts du foot, alimentant des débats sans fin sur qui est le plus grand joueur des temps modernes – ou jamais. Les deux icônes mondiales ont toutes deux marqué plus de 800 buts en carrière et ont remporté 76 trophées majeurs entre elles. Ils partagent également neuf titres en Ligue des champions, leur rivalité atteignant son paroxysme lorsqu’ils étaient respectivement en Liga, au FC Barcelone et le Real Madrid.

De nombreux fans et experts pensent que le pendule a basculé vers l’Argentin l’année dernière, lorsqu’il a aidé l’Albicéleste à remporter la Coupe du monde au Qatar. Quoi qu’il en soit, le transfert confirmé du joueur du PSG à l’Inter Miami a marqué la fin d’une époque, car aucune des deux superstars n’exercera désormais son métier en Europe avec Ronaldo jouant dans la Saudi Pro League.

