Messi : son garde du corps suspendu par la MLS

Inter Miami a terminé sa série de matches de préparation jeudi soir en s’imposant 2-1 face à Independiente del Valle à Bayamón, Porto Rico. Les buts inscrits par Santi Morales et Lionel Messi ont offert la victoire au club, dans une rencontre qui a également été marquée par des débordements dans les tribunes.

Messi, qui a disputé 45 minutes de la rencontre reprogrammée après avoir soigné une blessure en début de mois, constituait l’attraction principale du match. Le stade affichait complet, les supporters étant venus nombreux pour voir la star argentine.

La fin de la rencontre a toutefois été perturbée par des invasions de terrain : plusieurs personnes ont accédé à la pelouse en toute fin de match, et des images diffusées en ligne montrent un spectateur s’approchant de Messi avant l’intervention des agents de sécurité. Où était Yassine Cheuko, le garde du corps de Messi ? Des vidéos montrent que, alors que la sécurité tentait de maîtriser l’intrus, un contact aurait provoqué la chute de Messi au sol dans la confusion. Le joueur paraît indemne et l’incident a rapidement déclenché des réactions sur les réseaux sociaux au sujet des mesures de protection mises en place.

Les tentatives d’approche de supporters envers Messi ne sont pas inédites depuis son arrivée à l’Inter Miami, le joueur ayant déjà été souvent accosté par des fans lors de matchs à l’étranger.

Yassine Cheuko, qui accompagne Messi en tant que garde du corps personnel depuis plusieurs années et est devenu très visible l’année écoulée, n’était pas présent sur la touche jeudi soir, ce qui a surpris de nombreux supporters.

Ancien membre des Navy SEAL, Cheuko était régulièrement positionné près de la ligne de touche lors des rencontres de l’Inter Miami, assurant la surveillance des tribunes et intervenant rapidement face à des menaces potentielles. La saison dernière, il a toutefois été interdit de patrouiller les abords du terrain en MLS à la suite d’un épisode de bousculade lors d’une rencontre de la Leagues Cup.

Bien que le match de jeudi à Porto Rico n’ait pas été comptabilisé en MLS, l’absence de Cheuko lors de l’invasion de terrain a suscité des questions parmi les supporters. Aucun élément n’indique qu’il ait été renvoyé ou qu’il ne soit plus employé comme garde du corps personnel de Messi.

Sa dernière apparition publique aux côtés de la star remonte aux célébrations de la victoire de l’Inter Miami en MLS Cup en décembre, ce qui confirme que leur collaboration se poursuit. On ignore en revanche si son absence à Porto Rico est liée à des contraintes logistiques, contractuelles ou si elle ne concerne pas directement l’incident.

Sur le plan sportif, l’Inter Miami se tourne désormais vers la compétition officielle. Sur la pelouse, le collectif a montré des signes encourageants : le but de Morales et la finition de Messi ont mis en évidence une entente offensive satisfaisante à quelques jours du lancement du championnat régulier.