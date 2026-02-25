Messi révèle l’un de ses plus grands regrets

Interrogé sur son parcours personnel, la star argentine de l’Inter Miami, Lionel Messi, a confié regretter de ne pas avoir appris l’anglais plus tôt malgré une carrière couronnée de tous les succès.

À 38 ans, Lionel Messi affiche un palmarès vertigineux : champion du monde, quadruple vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA et octuple lauréat du Ballon d’Or. Désormais leader de l’Inter Miami CF, l’Argentin poursuit sa carrière avec, en ligne de mire, un nouveau défi mondial avec l’Albiceleste.

Invité dans l’émission Miro de Atrás, la Pulga s’est pourtant éloignée des terrains pour évoquer un regret plus intime. Interrogé sur son parcours personnel, le champion du monde 2022 a livré une confession inattendue. « Je regrette tellement d’autres choses. Et je dis toujours à mes enfants d’étudier et de se préparer. Enfant, j’avais le temps d’apprendre l’anglais et je ne l’ai pas fait », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : « Plus tard, je l’ai beaucoup regretté, car j’ai eu l’occasion de côtoyer des gens incroyables, de vivre des situations extraordinaires pour parler et discuter, et on se sent ignorant. Quel gâchis. »

Habitué à maîtriser les défenses du monde entier, Messi reconnaît ainsi avoir laissé passer une opportunité hors du terrain. Une confidence rare de la part d’un joueur dont la carrière, elle, frôle la perfection.