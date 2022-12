Messi ou Ronaldo ? la FIFA clôt le débat sur le G.O.A.T

Alors que le débat sur le meilleur joueur de tous les temps a repris de plus belle au lendemain du sacre de Lionel Messi, vainqueur du Mondial 2022 avec l’Argentine, la FIFA vient aussi de se prêter au jeu. Et l’instance a tranché en faveur du capitaine de l’Albiceleste.

Qui est le meilleur footballeur de tous les temps? La réponse à cette question continue de diviser les amoureux du cuir rond tant les avis divergent. Si ces 20 dernières années, tous s’accordent sur le fait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sortent du commun des joueurs, difficile de faire l’unanimité sur le meilleur d’entre eux.

Mais avec le sacre du septuple Ballon d’Or, vainqueur de la Coupe du monde 2022, le débat semble se pencher grandement dans le camp de l’Argentin. Au moins, la Pulga vient de compter un soutien de taille dans son combat à distance face à la superstar portugaise.

Dans un post sur ses comptes sociaux, la FIFA a en effet tranché le débat sur le GOAT. Et l’instance mondiale du football a voté pour le nouveau champion du monde. « Le débat G.O.A.T est réglé. Le prix ultime fait partie maintenant de la collection. L’héritage est complet », peut-on lire sur le compte officiel Twitter de la FIFA.

Le compte Twitter officiel de la @FIFAWorldCup a pris parti dans le débat entre Messi et Ronaldo, qualifiant l’argentin de GOAT :



« Le débat du GOAT est réglé. L’héritage est complété. » 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/LoGuBMfW0S — BeFootball (@_BeFootball) December 19, 2022

A 35 ans, la star parisienne compte à sa corde 1 Coupe du Monde, 1 Copa América, 1 médaille d’or aux Jeux Olympiques, 4 Ligue des Champions, 3 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes de l’UEFA, 11 championnats (10 en Liga, 1 en Ligue 1), 7 Coupes nationales et 9 Supercoupes Nationales. Le lutin argentin détient également 7 Ballons d’Or (un record) et 6 souliers d’or européen (un record aussi).

Avec deux ans de plus que son rival argentin, Cristiano Ronaldo n’est pas non plus moins lotie sur ce terrain. L’ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus ou encore de Manchester United dispose dans son coffre à trophée, 5 Ballon d’Or, 5 titres de Ligue des champions, une Coupe en Ligue des nations, Un Euro, des souliers d’Or et des trophées The Best.

Certes, le joueur de 37 ans, qui a sans doute disputer sa dernière Coupe du monde avec le Portugal, éliminé en quart de finale par le Maroc (0-1), n’a jamais soulever le titre suprême. Mais est-ce suffisant pour le reléguer au second rang dans le classement général? Chacun donnera son opinion.