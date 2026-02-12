Messi donne une leçon à Cristiano Ronaldo

Les supporters qui attendaient la venue de Lionel Messi à Porto Rico ont appris qu’il ne pourra pas se produire à la date initialement prévue en raison d’une blessure. L’Inter Miami a confirmé l’information. Le joueur a par ailleurs adressé un message à ses abonnés.

Les supporters qui attendaient la venue de Lionel Messi à Porto Rico ont appris qu’il ne pourra pas se produire à la date initialement prévue en raison d’une blessure. L’Inter Miami a confirmé l’information. Le joueur a par ailleurs adressé un message à ses abonnés.

La publication de Messi a déclenché des réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes opposant son comportement à celui de Cristiano Ronaldo, qui n’a pas pris la parole après avoir manqué jusqu’à trois rencontres. Dans ce qui est présenté comme une forme de refus de jouer, Cristiano Ronaldo serait mécontent des investissements réalisés pour renforcer Al-Nassr.

Dans une story Instagram, Messi a salué les Portoricains et s’est adressé à ceux qui devaient assister à l’entraînement et au match. Il a expliqué avoir ressenti une gêne lors du dernier match en Équateur et avoir quitté le terrain plus tôt que prévu. En accord avec l’organisation et le club, la rencontre a été reportée. Il a exprimé l’espoir qu’une nouvelle date soit fixée, a dit vouloir revoir les supporters bientôt, a rappelé que les billets étaient tous vendus et a envoyé un message d’affection à ses fans.

Publicité