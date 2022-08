« Mes excuses à ma fille Carmen », Tina Glamour invite la veuve de DJ Arafat à la maison

Après son passage dans l’émission Allô Caviar le lundi dernier, Tina Glamour , mère de DJ Arafat est de retour sur life TV. Contrairement à son premier passage, Tina Glamour a présenté ses sincères excuses à sa belle fille Carmen Sama.

Tina Glamour n’est pas le genre de femme à macher ses mots. Mais ce vendredi 05 août 2022 sur Allô Caviar, la mère de DJ Arafat a fait son mea culpa pour n’avoir pas été du tout tendre avec sa belle fille Carmen Sama il y a quelques jours.

« Quand il y a eu le décès, mon fils n’était pas encore enterré et elle a voyagé pour aller au Mali. J’ai appelé sa maman, elle me dit qu’elle est partie en retraite spirituelle… j’ai aimé Carmen, j’ai fait une vidéo pour agresser son moral. Elle a fait une interview où elle dit qu’elle n’est pas là pour nourrir cette famille de pauvres (…) Elle n’est pas moche Carmen, mais elle est gonflée (…)”, avait lancé Tina Glamour en direct.

Carmen Sama humiliée par Tina Glamour

Très remontée contre la veuve de son fils Arafat, elle ajoute : « J’ai dit à mon fils: ne marie pas quelqu’un qui est enfant de pauvre (…) Elle ne m’a pas respectée. Étant la dernière femme de Dj Arafat , elle doit faire attention aux gens qui lui font des avances. Elle a dit sur un plateau télé, qu’on la drague, qu’on paie ses billets, c’est insultant à mon égard, ça ne se fait pas. Quand on respecte la mère d’une légende, tu ne tiens pas ce genre de langage”.

Tina Glamour est allée pus loin en traitant Carmen Sama de handicapée. «Elle n’était pas belle… Carmen Sama est née avec un handicap facial. Elle a une tache à moitié visage. Mais à la surprise générale, Tina Glamour a regretté ses propos. « Je tiens à présenter mes excuses à ma fille Carmen, Je ne suis pas hypocrite, Carmen c’est ma fille, le sujet était belle mère , belle fille, je voulais agresser son moral et lui dire « tu me manques, Rafna me manque », a justifié Tina Glamour Ce vendredi.

Tina Glamour justifie sa colère

Toutefois, Tina Glamour n’a caché sa colère contre Carmen Sama qu’elle accuse de l’avoir séparé de sa petite fille Rafna depuis plus d’un an. « J’ai fait une sortie dans une vidéo, parce que quand BB Carla était à l’hôpital , Carmen Sama n’a jamais mis pied la-bas. Je ne fais pas palabre avec Carmen. Ma petite Carmen, on se connait, ma sensibilité c’est le lien, le cadeau, celui qui t’a rendu mère pour la première fois. C’est Houon Ange Didier. Aujourd’hui, reviens dans la famille et reviens avec Rafna », a-t-elle demandé.

A l’en croire, c’est l’absence de Rafna qui la perturbe et la rend agressive envers Carmen Sama. « C’est ça qui me perturbait. Après la perte de deux enfants, je n’ai que mes petits enfants. ça fait un an je n’ai pas vu Rafna, Elle ne m’appelle pas mémé. Elle dit « Tina, reste tranquille je vais te tresser les cheveux », a-t-elle clarifié.

Reste à savoir si Carmen répondra à l’invitation de Tina Glamour et reviendra à la maison familiale avec sa fille Rafna comme voulu par Tina Glamour.