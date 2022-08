Mercato: Willian en route pour Fulham?

Sans club depuis qu’il a résilié son contrat avec les brésiliens de Corinthians, Willian pourrait rebondir en Premier League. L’international auriverde négocie avec Fulham pour un transfert chez les Cottagers, cet été.

Un an après son départ d’Arsenal pour le Brésil à Corinthians, Willian est en passe de revenir en Angleterre. L’international auriverde est en négociation avec Fulham pour une arrivée chez les Cottagers en tant que joueur libre. En effet, le joueur de 35 ans a déjà résilié son bail avec son club d’enfance et vise une nouvelle aventure en Premier League. Selon plusieurs médias locaux dont le Guardian et le London Evening Standard, l’ailier brésilien (34 ans, 70 sélections) s’entraine déjà avec Fulham qui a mis son futur joueur en essai après sa mésaventure au pays du Samba.

Un test qui aurait convaincu le club de Craven Cottage qui travaille désormais pour enrôler le plus rapidement possible l’ancien d’Arsenal. Selon Fabrizio Romano, le Brésilien pourrait signer son contrat ce mardi. « Examen médical prévu aujourd’hui pour Willian afin de devenir un nouveau joueur de Fulham en transfert gratuit après la résiliation du contrat avec les Corinthians. Willian voulait retourner en Premier League et c’est maintenant très proche« , a tweeté ce matin le journaliste de Sky Sport Italy.

Ancien joueur de Chelsea, Willian a disputé 339 matchs sous les couleurs des Blues entre 2013 et 2020 pour 63 buts marqués. Le joueur a ensuite été transféré à Arsenal où il n’a fait qu’une saison (2020-2021).