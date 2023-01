Mercato: un indésirable du Barça se rapproche de l’Atletico Madrid

Selon les dernières informations de Sport, l’Atletico de Madrid et Memphis Depay ont conclu un accord pour une arrivée cet hiver, du Néerlandais chez les Colchoneros. L’ATM doit désormais trouver un accord avec le FC Barcelone pour boucler le dossier.

Totalement mis au placard depuis l’arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Memphis Depay a trouvé une porte de sortie. Si l’international Néerlandais avait été annoncé ces dernières semaines du côté de l’Inter Milan, une information démentie depuis par l’agent du joueur, il devrait rester en Espagne et rejoindre l’Atletico de Madrid, à en croire les dernières informations de Sport.

Selon le média, les Colchoneros et l’ex-capitaine de l’Olympique Lyonnais ont déjà conclu un accord pour un contrat jusqu’en 2025 avec une saison supplémentaire en option. Mais l’opération est loin d’être bouclée. En effet, l’équipe entraînée par Diego Simeone doit désormais convaincre le FC Barcelone de libérer son joueur. Si Depay n’est pas du tout un indispensable de l’effectif de Xavi, la direction catalane ne veut pas non plus le brader et souhaite obtenir une belle compensation financière.

Toujours selon la même source, le FC Barcelone n’écarte pas le scénario que Memphis Depay continue jusqu’au 30 juin prochain s’il n’y a pas d’accord. Il serait alors libre de rejoindre le club de son choix. C’est désormais à l’ATM de jouer pour tenter de faire plier Joan Laporta et son comité de direction, s’il tient évidemment à recruter Memphis Depays dès cet hiver.