Mercato: un club argentin veut Cristiano Ronaldo

Le club argentin, Argentinos Juniors, qui a révélé Diego Maradona, a invité Cristiano Ronaldo a rejoindre ses rangs.

En difficulté à Manchester United depuis le début de la saison, relégué sur le banc de touche, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Selon les médias britanniques, l’agent de Cr7, Jorge Mendes, aurait déjà proposé son protégé à plusieurs cadors européens. Mais pour le moment, aucune des équipes contactées n’est prête à accueillir le quintuple Ballon d’Or. Qu’à cela ne tienne, un club argentin, le pays de son éternel rival Lionel Messi, est prêt à venir au secours du portugais.

En effet, l’Argentinos Juniors, le club qui a révélé Diego Maradona au monde dans les années 70, a invité non sans humour, le capitaine du Portugal à le rejoindre pour disputer la prochaine Copa Libertadores. Son maillot est d’ailleurs prêt, et floqué. Une demande qui semble plus humoristique qu’autre chose, et qui ne devrait pas aboutir. CR7 n’a jamais caché son désir de continuer à évoluer au plus haut niveau européen et de disputer à nouveau la Ligue des champions. Et il pourrait d’ailleurs rejoindre Chelsea cet hiver, selon le Daily Mail.

D’après cette source, Todd Boehly, le patron américain des Blues souhaiterait enrôler le Lusitanien dès janvier, après le Mondial, et se serait considérablement rapproché de l’agent du joueur ces derniers temps. Une destination qui permettrait à CR7 de retrouver la Ligue des champions, Chelsea s’était déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition.