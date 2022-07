Mercato: un ancien coach du Barça de retour en Liga

Ernesto Valverde, ancien technicien du Barça, est le nouvel entraîneur de l’Athletic Bilbao, a annoncé le club espagnol ce jeudi matin.

L’Athletic Bilbao tient enfin son entraîneur. Après avoir viré Marcelinho, le club espagnol a longtemps essayé de convaincre Marcelo Bielsa de prendre la succession, mais c’est finalement un autre ancien de la maison qui refait son retour sur le banc du club basque. Il s’agit d’Ernesto Valverde, qui connaît très bien la Liga pour avoir connu deux passages à Bilbao de 2003 à 2005 et entre 2013 et 2017. Le technicien espagnol a également entraîné le FC Barcelone de 2017 à 2020.

“Valverde affronte sa troisième étape sur le banc rojiblanco à la tête de l’équipe. Ses succès parlent pour lui : il a décroché cinq qualifications européennes en six saisons, dont une pour la Ligue des champions, et il a rompu une disette de 31 ans sans titres avec celui obtenu en Supercoupe 2015, remporté au Camp Nou après un total de 5-1 (aller-retour). Il est l’entraîneur de l’Athletic qui a géré le plus de matchs en Europe (42)”, précise le club espagnol dans un communiqué.

