Mercato: Sofiane Diop signe à Nice (officiel)

L’OGC Nice a annoncé ce lundi l’arrivée du milieu de terrain de Monaco, Sofiane Diop, qui a signé un contrat longue durée avec les Aiglons.

Très actif sur le marché, l’OGC Nice poursuit son mercato de folie. Après Nicolas Pépé, Rares Ilie, Aaron Ramsey, Mattia Viti, Alexis Beka Beka, Kasper Schmeichel et Marcin Bulka, les Aiglons viennent de s’offrir leur huitième recrue de la saison. Les Niçois ont en effet officialisé ce lundi l’arrivée du milieu de terrain Sofiane Diop en provenance de Monaco. Le jeune joueur âgé de 22 ans s’est engagé pour quatre ans avec les Monégasques, soit jusqu’en juin 2026.

« L’OGC Nice a le plaisir d’annoncer l’arrivée du milieu offensif Sofiane Diop, en provenance de Monaco », s’est félicité le Gym dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. Le montant de son transfert n’a pas été communiqué, mais selon plusieurs médias proches du dossier, le club de la principauté aurait empoché environ 22 millions d’euros dans cette opération, bonus compris.

Formé à Rennes, Sofiane Diop a rejoint l’AS Monaco en 2018 où il a disputé 105 matches toutes compétitions confondues (17 réalisations et 9 offrandes). Peu utilisé par Clément Philippe la saison passée, l’international espoir français, également éligible pour jouer avec le Sénégal et le Maroc, a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives.

