Mercato: Serge Aurier va rebondir à Nottingham Forest

Sans club depuis son départ de Villarreal, Serge Aurier a trouvé un nouveau point de chute. Le défenseur ivoirien va s’engager avec le promu Nottingham Forest en Premier League.

Après une expérience mitigée en Liga, Serge Aurier va retourner en Premier League. Le défenseur ivoirien, sans club depuis son départ de Villarreal, va s’engager avec Nottingham Forest en championnat anglais. En effet, d’après les informations de Foot Mercato et de l’Equipe, le capitaine de la Côte d’ivoire a donné son accord pour rejoindre le club promu. Son nouveau contrat devrait durer un an plus une saison en option.

Super latéral droit lors de son passage au PSG, Serge Aurier n’a plus vraiment brillé depuis son départ du club parisien, avec un bilan mitigé à Tottenham et dernièrement à Villarreal. Son dernier match avec les sous-marins jaunes remonte au 23 mai dernier, contre le FC Barcelone (2-0, 23 minutes de jeu).

Un nouveau challenge donc pour le natif d’Ouraghaio qui va tenter de relancer sa carrière, lui qui avait quitté les Spurs, il y a un an. Après Lens, Toulouse, Paris, Tottenham et donc Villarreal, Aurier va connaître son sixième club avec la tunique des Reds.

Avec déjà 16 arrivées depuis le début du mercato, Nottingham Forest n’entend pas lui boucler ses achats. Le club promu dont l’objectif cette saison est certainement le maintien dans l’élite anglaise, compte s’offrir un arrière droit, en plus d’Aurier. Et les Forests pensent au défenseur français, Djibril Sidibé, libre de tout contrat.