Mercato: Rodri ouvre la porte au Real Madrid

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, n’a pas fermé la porte à un éventuel transfert vers le Real Madrid, saluant au passage la ferveur unique du public madrilène. Interrogé mercredi soir sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero, l’international espagnol a également insisté sur l’exigence du championnat anglais, qu’il considère comme un véritable défi au quotidien.

« Je dois avouer que la Premier League est mon point faible ; elle est très exigeante, ce qui signifie qu’elle vous pousse dans vos retranchements », a-t-il confié. Relancé sur la possibilité de refuser un jour une offre du Real Madrid, malgré son passé à Atlético de Madrid, Rodri s’est montré clair. « Non, beaucoup de joueurs ont emprunté cette voie, n’est-ce pas ? Pas directement, mais avec le temps. » « Pour moi, on ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. Ils ont des supporters incroyables, et le Bernabéu est toujours impressionnant, un stade à part », a-t-il ajouté.