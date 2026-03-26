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Mercato: Rodri ouvre la porte au Real Madrid

Sous contrat avec Manchester City, le milieu de terrain espagnol, Rodri, n’écarte pas un départ au Real Madrid, tout en saluant l’exigence de la Premier League et l’atmosphère unique du Santiago Bernabéu.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Mercato: Rodri ouvre la porte au Real Madrid
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Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, n’a pas fermé la porte à un éventuel transfert vers le Real Madrid, saluant au passage la ferveur unique du public madrilène. Interrogé mercredi soir sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero, l’international espagnol a également insisté sur l’exigence du championnat anglais, qu’il considère comme un véritable défi au quotidien.

« Je dois avouer que la Premier League est mon point faible ; elle est très exigeante, ce qui signifie qu’elle vous pousse dans vos retranchements », a-t-il confié. Relancé sur la possibilité de refuser un jour une offre du Real Madrid, malgré son passé à Atlético de Madrid, Rodri s’est montré clair. « Non, beaucoup de joueurs ont emprunté cette voie, n’est-ce pas ? Pas directement, mais avec le temps. » « Pour moi, on ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. Ils ont des supporters incroyables, et le Bernabéu est toujours impressionnant, un stade à part », a-t-il ajouté.

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