Mercato: remplaçant de Ronaldo à Man United, Wout Weghorst rebondit à Hoffenheim

Arrivé l’hiver dernier en prêt en tant que remplaçant numérique de Cristiano Ronaldo au sein de l’attaque de Manchester United, Wout Weghorst est retourné dans le club Burnley cet été. Mais il n’y est pas resté longtemps, puisqu’il est de nouveau prêté à Hoffenheim. Le club allemand a annoncé la nouvelle via un communiqué ce mercredi.

“Le TSG Hoffenheim ramène un bon ami en Bundesliga. L’international Néerlandais de 31 ans Wout Weghorst a été prêté pour un an par le nouveau promu Premier League anglaise FC Burnley et attaquera pour le club du village lors de la nouvelle saison. Son contrat en Angleterre court jusqu’au 30 juin 2025.” peut-on lire dans le communiqué.

Wout ist da 📍 pic.twitter.com/Wr4I2AydHW — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 9, 2023

Après avoir disputé les six derniers mois de compétition sous les couleurs de Manchester United, Weghorst va tenter de se relancer en Allemagne. Du côté des Reds Devils la saison dernière, le buteur néerlandais a inscrit seulement 2 buts et délivré 3 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Et il espère faire mieux en Bundesliga, pour être à la hauteur de la confiance que lui ont témoigné les dirigeants de son nouveau club.

« J’ai eu quelques opportunités et j’ai beaucoup réfléchi à mon avenir au cours des dernières semaines. Les responsables de TSG ont fait un énorme effort pour moi et m’ont témoigné beaucoup d’appréciation. Cela m’a vraiment impressionné et je me sens bien d’être ici maintenant. C’est donc d’autant mieux que toutes les discussions se sont maintenant terminées de manière positive et que le transfert vers TSG est terminé », déclare Wout Weghorst, expliquant sa décision de rejoindre TSG. « Je voudrais maintenant rendre la confiance qui m’a été accordée sur le terrain et faire ma part pour que la saison soit la plus réussie possible« , ajoute l’attaquant.

