Mercato: Rashford dans le viseur d’Arsenal et Chelsea, Barcelone hésite encore

Malgré une saison réussie sous les couleurs du FC Barcelone, Marcus Rashford ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Cette incertitude pousse déjà Arsenal et Chelsea à surveiller de près la situation de l’international anglais.

L’avenir de Marcus Rashford reste l’un des dossiers les plus suivis du mercato estival. Alors que l’attaquant anglais espère poursuivre l’aventure au FC Barcelone après une saison convaincante en Catalogne, l’incertitude qui entoure son transfert définitif attire déjà plusieurs prétendants de premier plan en Premier League. Auteur de 14 buts et 10 passes décisives sous les ordres d’Hansi Flick, Rashford a largement contribué au sacre du Barça en Liga ainsi qu’à son beau parcours européen. Ses performances ont convaincu les dirigeants catalans, qui envisagent depuis plusieurs mois de lever l’option permettant de l’attacher durablement au club.

Toutefois, l’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour un montant estimé à 70 millions de livres sterling pourrait rebattre les cartes. Ce renfort offensif de poids risque de réduire la marge de manœuvre financière et sportive du club blaugrana dans le dossier Rashford. Selon le Daily Mail, cette situation est suivie de près par Arsenal et Chelsea. Les deux clubs londoniens seraient prêts à se positionner si les conditions d’un transfert devenaient favorables.

Du côté des Gunners, Mikel Arteta souhaite renforcer son secteur offensif après une saison conclue au sommet. Chelsea, désormais dirigé par Xabi Alonso, prépare également un été ambitieux afin de bâtir un effectif capable de retrouver les sommets. Un retour à Manchester United paraît en revanche peu probable. À 28 ans, Rashford dispose de plusieurs options, mais son avenir pourrait se jouer dans les prochaines semaines entre Barcelone et la Premier League.





