Arsenal: le Real Madrid rêve de Declan Rice

Séduite par l’impact du milieu anglais à Arsenal, la cellule de recrutement du Real Madrid milite en faveur d’une offensive pour Declan Rice. Un dossier qui s’annonce toutefois complexe tant les Gunners considèrent leur maître à jouer comme intransférable.

Le Real Madrid suit avec une attention grandissante la situation de Declan Rice. Selon plusieurs échos en provenance d’Espagne, des membres influents de la cellule de recrutement madrilène poussent en interne pour tenter d’attirer le milieu de terrain d’Arsenal lors d’un prochain mercato. Les dirigeants merengues apprécient particulièrement l’évolution de l’international anglais depuis son arrivée à l’Emirates Stadium. Son leadership, sa puissance physique, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme du jeu sont considérés comme des atouts majeurs susceptibles de renforcer n’importe quelle équipe de premier plan.

À 27 ans, Rice s’est imposé comme l’un des hommes forts d’Arsenal. Il a largement contribué à la conquête du titre de Premier League par les Gunners, mettant fin à une attente de 22 ans. Lors de l’exercice écoulé, le milieu anglais a également affiché des statistiques solides avec cinq buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues. Reste toutefois la question de sa disponibilité sur le marché. Arsenal considère Rice comme un élément central de son projet sportif et n’a aucune intention affichée de s’en séparer.

Recruté en 2023 pour environ 100 millions de livres sterling, l’ancien joueur de West Ham était alors devenu, à égalité avec un autre international anglais, le joueur anglais le plus cher de l’histoire. Un montant qui laisse imaginer l’ampleur de l’investissement nécessaire si le Real Madrid décidait de passer à l’action.





