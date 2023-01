Mercato PSG: Mbappé cible un cador de Manchester City

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, aurait demandé à son club de signer le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva s’ils veulent le conserver l’été prochain.

Selon The Sun, Mbappé « adorerait » que Bernardo Silva le rejoigne au PSG la saison prochaine. Le média ajoute que la star française a été déçue du recrutement du PSG l’été dernier et souhaite que ses employeurs fassent preuve de plus d’ambition s’ils veulent qu’il prolonge au-delà de 2025.

Mbappé et Silva ont joué ensemble à Monaco et ont remporté le titre de Ligue 1 en 2016-2017. Le Portugais fait partie des cadres de Manchester City où il collectionne les bonnes notes auprès de son entraîneur Pep Guardiola. Sous contrat avec les Skyblues jusqu’en 2025, la star lusitanienne pourrait cependant se laisser tenter par une nouvelle aventure en Ligue 1.

Mais voir Bernardo Silva débarquer cet hiver chez les Rouge & Bleu parait impossible. D’abord parce que Manchester City ne voudrait pas brader son pion. Et ensuite, Paris est très surveillé par le fair-play financier depuis la prolongation vertigineuse de Kylian Mbappé, d’où la lenteur du club à faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi ou l’attentisme de Luis Campos pour Milan Skriniar, pour qui l’Inter Milan est trop gourmand, cet hiver, alors que le Slovaque sera en fin de contrat au mois de juin.