Mercato PSG: Leandro Paredes file à la Juventus

La Juventus a officialisé ce mercredi l’arrivée du milieu de terrain argentin, Leandro Paredes, qui s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec les Bianconeri en provenance du PSG.

Il aura fallu plusieurs semaines de négociation, mais le deal est finalement conclu. La Juventus a en effet signé le milieu de terrain du PSG, Leandro Paredes. L’Argentin débarque à la Juve sous la forme d’un prêt payant. L’annonce de son officialisation a été faite ce mercredi quelques hures après que le joueur a passé avec succès la traditionnelle visite médicale. L’opération a coûté 20 millions d’euros bonus compris aux Bianconeri qui se renforcent d’avantage en milieu de terrain avec l’arrivée un mois plus tôt de l’ancien parisien Angel Di Maria.

Peu utilisé la saison dernière et placé cet été sur le marché des transferts malgré ses quelques convocations avec le groupe de Christophe Galtier, Leandro Paredes va donc tenter de rebondir en Serie A. Un championnat que l’international argentin connait très bien pour avoir évolué à Chievo, AS Rome et Empoli. Le milieu de terrain de 28 ans devrait même retrouver le 6 septembre prochain son ancien club au Parc des Princes en Ligue des champions où Parisiens et Turinois sont logés dans le groupe H.

De son côté, avec le départ de l’Argentin, le PSG peut s’offrir un dernier renfort avant la fin du mercato qui ferme ses portes le 1er septembre prochain. La direction parisienne pense notamment au milieu de terrain de Valence, Carlos Soler. Les deux parties auraient même trouvé un accord pour la vente de l’international espagnol. Le club « Ché » devrait empocher 18 millions d’euros, avec 4 millions supplémentaires dans cette opération et le joueur de 25 ans devrait signer un contrat de cinq saisons avec les champions de France.

Leandro Paredes s’engage avec la Juventus pour la saison 2022-2023, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. ✍️



