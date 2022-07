Mercato: Pogba, Dybala, ces stars du football bientôt sans contrat

Dès le 1er juillet prochain, plusieurs stars du ballon rond vont se retrouver sans contrat. A l’image de Dembelé ou encore de Dybala, ces joueurs pourront rejoindre librement le club de leur choix.

Le mercato estival bat son plein, avec plusieurs clubs qui se battent déjà pour étoffer leur effectif. Le plus gros feuilleton du moment est bien évidemment celui de Robert Lewandoswski, dans lequel le FC Barcelone fait tout pour arracher l’attaquant polonais au Bayern Munich. Si en cette période de transfert, des bras de fer s’engagent entre les clubs pour retenir ou signer un joueur, d’autres stars ont quant à elles, la possibilité de s’engager librement avec l’équipe de leur choix.

En effet, avec la fin du mois de juin qui se profile, plusieurs stars du football verront tout simplement leur bail avec leur club prendre fin et elles se retrouveraient ainsi sans contrat. C’est le cas d’Ousmane Dembélé. Malgré un passage compliqué par les blessures chez les Catalans, l’international français est très apprécié par Xavi qui veut à tout prix le conserver. Mais les discussions entre le joueur et le club semble au point mort, et la possibilité d’un départ libre de Dembélé se profile de plus en plus.

Pogba vers la Juve, Eriksen très courtisé

Outre Ousmane Dembélé, un autre international français sera sans contrat le 1 juillet prochain. Il s’agit de Paul Pogba dont le contrat avec Manchester United prend fin à l’issue de ce mois. Mais contrairement à son compatriote, la Pioche s’est déjà à peu près, où il évoluera la saison prochaine. En effet, selon les médias italiens, le champion du monde 2018 est tout proche de revenir à la Juventus. « Les discussions progressent bien avec Pogba. Cet accord sera essentiel pour nous aussi du côté commercial », a même indiqué Maurizio Arrivabene, le PDG des Bianconeri.

La grosse surprise de cette période de transfert, c’est Christian Eriksen. Un peu plus d’un an après son malaise cardiaque pendant un match de l’Euro, le milieu danois a retrouvé les terrains l’hiver dernier avec Brentford. Ayant signé pour seulement 06 mois, le milieu offensif va se retrouver libre de tout contrat cet été. Mais durant son passage chez les Bees, l’ancien meneur de Tottenham a montré un niveau impressionnant, à tel point que plusieurs cadors, dont Manchester United, essaient d’obtenir sa signature.

Franck Kessié vers le Barça, Dybala en route pour l’Inter

Cadre incontestable et artisan majeur du titre en Serie A de l’AC Milan, Franck Kessié a pourtant décidé de changer d’air lors de ce mercato estival. Également libre de tout contrat dès le 1 juillet, le milieu ivoirien est annoncé au FC Barcelone depuis des mois. Mais le club catalan n’a pas encore pu boucler son arrivée. La faute au plafond salarial fixé par la Liga qui empêche pour le moment d’inscrire le joueur. Le défenseur de Chelsea Andreas Christensen est également attendu dans l’effectif de Xavi.

Alors qu’un accord semblait en bonne voie, les négociations ont été brusquement rompues entre Paulo Dybala et la Juventus pour une prolongation, et dans la foulée, le départ de l’argentin a été annoncé par le club turinois. Une aubaine pour l’Inter Milan qui s’échine pour signer le génial gaucher de l’Albiceleste. Avec le retour de Romelu Lukaku déjà annoncé, les Nerazzurri préparent une attaque de feu pour la saison prochaine.

Outre les grands noms encore libres de s’engager où bon leur semble, d’autres joueurs de renom n’ont toujours pas choisi leur prochain défi. C’est le cas d’Edinson Cavani et Luis Suarez. En fin de contrat, respectivement à Manchester United et à l’Atlético Madrid, les deux buteurs uruguayens font l’objet de rumeurs insistantes en Argentine.