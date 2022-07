Mercato: Neymar prolonge au PSG

Selon les informations de L’Equipe, le contrat de Neymar a été automatiquement prolongé d’un an ce vendredi 1er juillet. Le brésilien est désormais lié au club parisien jusqu’en 2027.

En prolongeant son contrat avec le PSG en mai 2021, Neymar avait négocié une clause qui rallonge automatiquement son bail avec le champion de France d’un an dès le 1er juillet 2022. Selon les informations du quotidien français L’Equipe, cette clause a bel et bien été activée ce vendredi, et l’Auriverde se retrouve désormais lié au club de la capitale française jusqu’en 2027.

Dans l’entourage de l’ancien joueur du FC Barcelone, on se dit très heureux et convaincu que Neymar« réalisera l’une des plus belles saisons de sa carrière ». Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG, qui tente de se débarrasser de son joueur dès ce mercato estival, selon les médias français. La mission qui était déjà ardue pour Luis Campos, le nouveau directeur sportif du club français, paraît désormais impossible.

À quelques mois de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, Neymar répète en privé qu’il est prêt à relever tous les défis qui s’annoncent, avec le Brésil et avec Paris, explique L’Équipe. De toute évidence, la saison prochaine on verra encore le trio Neymar-Mbappé-Messi évoluer ensemble, pour aller chercher, peut être, la Ligue des Champions.