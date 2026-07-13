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Mercato: Manchester United accélère pour Youri Tielemans

Après avoir abandonné la piste menant à Ederson, Manchester United a fait de Youri Tielemans sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. Les discussions avec Aston Villa seraient désormais à un stade avancé.

Romaric Déguénon
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Football
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Mercato: Manchester United accélère pour Youri Tielemans
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Manchester United est sur le point de changer son fusil d’épaule sur le marché des transferts. En quête d’un renfort au milieu de terrain, le club mancunien a intensifié les négociations avec Aston Villa pour s’attacher les services de Youri Tielemans. Selon les informations de The Athletic, les discussions entre les différentes parties progressent favorablement et une volonté commune existe pour conclure rapidement l’opération. Âgé de 29 ans, l’international belge sort d’une Coupe du monde 2026 marquée par l’élimination de la Belgique en quarts de finale face à l’Espagne.

Le milieu de terrain est désormais attendu à Old Trafford, où il pourrait devenir l’une des recrues majeures des Red Devils cet été. Manchester United a réorienté ses priorités après avoir renoncé au recrutement d’Ederson. Le club anglais n’a pas été convaincu par les résultats des examens médicaux du milieu de terrain de l’Atalanta, préférant mettre un terme aux discussions. Ce revirement a conduit les dirigeants mancuniens à accélérer sur le dossier Tielemans, considéré comme une alternative de premier plan pour renforcer l’entrejeu de l’équipe la saison prochaine.

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